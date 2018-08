Bundesliga-Start mit breiter Brust

Jesper Nielsen verlieh der Löwen-Abwehr gegen Flensburg Stabilität. © Binder

Alle Testspiele gewonnen, im Pokal erfolgreich, den Supercup geholt: Die Rhein-Neckar Löwen starten mit reichlich Selbstvertrauen in die neue Saison der Handball-Bundesliga, die für den zweifachen deutschen Meister am Sonntag (13.30 Uhr) in der SAP Arena mit einem Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe beginnt. „Da wollen wir gleich mal zeigen, dass mit uns zu rechnen ist“, sagt Torwart Mikael

