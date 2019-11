Chance auf Befreiung

Mannheim.Die Navigationsgeräte in ihren Autos sollten die Spieler der Rhein-Neckar Löwen zwar nicht gebrauchen, wenn sie sich am Donnerstag auf den Weg in die SAP Arena machen. Allerdings ist es schon eine Weile her, dass die Badener eine Begegnung in ihrer Mannheimer Heimspielstätte bestritten. Zuletzt standen sie am 6. Oktober vor eigenem Publikum auf dem Feld, heraus kam ein ungefährdeter, aber auch nicht gänzlich überzeugender Sieg über die HSG Wetzlar – und seitdem hat sich die Form des kriselnden Handball-Bundesligisten nicht gerade verbessert: Unentschieden in Erlangen, Remis in Hannover, Niederlage in Berlin. Die Löwen ließen zuletzt reichlich Punkte liegen, was schon schlimm genug war. Vor allem stimmte aber auch – von der Partie in Hannover abgesehen – meistens die Leistung nicht mit dem eigenen Anspruch und dem Potenzial des Teams überein.

Badische Unsicherheit

Vom Ziel, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, ist die Mannschaft von Trainer Kristján Andrésson momentan sowohl mit Blick auf die Ausbeute als auch auf die spielerischen Darbietungen weit entfernt. Acht Minuspunkte – und somit schon jetzt sechs mehr als der THW Kiel – haben die Löwen auf ihrem Konto, nach der Niederlage in Berlin hakte Rechtsaußen Patrick Groetzki deshalb das Titel-Thema bereits ab. Torwart Mikael Appelgren hingegen nicht. „Auf jeden Fall“, antwortete der Kapitän in der Hauptstadt auf die Frage, ob sein Team denn noch eine Chance auf die Meisterschaft habe. Allerdings sollten die Löwen dann tunlichst ihr Heimspiel am Donnerstag (19 Uhr) gewinnen. Und da kommt zufälligerweise der Branchenprimus aus Kiel nach Mannheim zum stets brisanten Nord-Süd-Gipfel, in dem die Badener vor 13 200 Zuschauern die Möglichkeit haben, sich in der Saison anzumelden. Ohne Zweifel: Dieses Duell gegen die „Zebras“ könnte bei einem Sieg der Wendepunkt sein. Es ist so etwas wie eine Chance. Vielleicht aber auch die letzte.

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Groetzki und sieht im THW „eine Mannschaft, die momentan ein wenig über allen anderen Clubs steht. Wir treffen auf das stärkste Team in Deutschland.“ Möglicherweise sogar in Europa. Denn auch in der Champions League eilt der Ligakrösus zuverlässig von Sieg zu Sieg. Und zwar mit einer Aura der Selbstverständlichkeit, die an die großen Zeiten zwischen 2007 und 2012 erinnert, als der THW fünf Meisterschaften und drei Champions-League-Trophäen gewann und all die Dinge ausstrahlte, die den Löwen abhanden gekommen sind: Sicherheit, Vertrauen, Überzeugung, Glaube. Keine Frage: Die Gemütszustände und die Form beider Mannschaften sind so unterschiedlich wie ein Löwe und ein Zebra eben sein können, weshalb ein Sieg der Badener momentan rein faktisch betrachtet so wahrscheinlich scheint wie die Verlegung der Segelregatta „Kieler Woche“ auf den Mannheimer Neckar.

Doch so ein brisantes Topspiel kann auch stets eine Eigendynamik entwickeln – immer vorausgesetzt, die Kurpfälzer finden ihre Leichtigkeit. Schon bei den ersten kleineren Missgeschicken kämpft die Andrésson-Auswahl mittlerweile um Stabilität und zeigt, dass so eine Teampsychologie immer zu einem Teufelskreis werden kann. „Wir dürfen Fehler machen“, sagt Appelgren, „aber wir sollten nicht allzu lange darüber nachdenken. Wenn der Ball weg ist, laufen wir zurück und holen ihn uns wieder.“

Norddeutsche Leichtigkeit

So machten es die Löwen früher – aber wenn das doch bloß immer so einfach zu wiederholen wäre. Auch Handball wird zum großen Teil mit dem Kopf gespielt. Und der ist momentan nur bei allen Kielern frei, auch durch Einwechslungen kommen stets Impulse. „Trainer Filip Jicha hat es geschafft, dass verschiedene Spieler in verschiedenen Partien abliefern“, lobt Groetzki.

Diese Kunst steht ganz im Gegensatz zum Zustand der Löwen, bei denen Trainer Andrésson erst in diesem Sommer seine Arbeit aufnahm. Sein Kollege Jicha hingegen ist nicht gänzlich neu beim Ostsee-Club, er arbeitete schon zuvor ein Jahr lang als Co-Trainer beim deutschen Rekordmeister und übernahm als Chef eine eingespielte Mannschaft ohne gravierende personelle Veränderungen, während die Löwen auf den Halbpositionen mit Romain Lagarde und Niclas Kirkeløkke zwei Neuzugänge einbauen müssen.

Sportchef Oliver Roggisch setzt deshalb weiter auf den Faktor Zeit, spricht von einer „super Arbeit“ des Trainers und vertritt die Auffassung, dass die Mannschaft nicht meilenweit weg von dem sei, was sie zeigen solle. Klar ist aber ebenso, dass sie nun Fortschritte – und vor allem Siege – braucht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019