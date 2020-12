Das Ende der Tor-Gefahr

Mannheim.Rafael Baena kennt diese Zahl aus seiner spanischen Heimat ganz genau. 18 tote Kinder seit dem Jahr 2000, erschlagen von einem Tor. „Und in Deutschland sieht es nicht anders aus“, sagt der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen. Keine Frage: Angesichts dieser Dramatik gewinnt das Wort Tor-Gefahr gleich eine andere, eine furchtbare, ja grausame Bedeutung. Doch es gibt ein System, damit genau das nicht mehr passiert. Es nennt sich „Tutigool“. Und an dem Projekt beteiligt ist Baena. An der Universität von Murcia schreibt der Handballer gerade seine Doktorarbeit zum Thema „Sport und Sicherheit“, im nächsten Jahr möchte er fertig sein. Sein Ziel: Die Anti-Kipp-Tore in so viele Hallen wie möglich bringen, weil sie ganz einfach Leben retten.

Kleine Rollen unter den Pfosten

Normalerweise sind die Handballtore fest im Boden verankert. Doch schon beim Kinder- und Mini-Training sieht das anders aus. „Dann werden die Tore irgendwo hingestellt. Man spielt zum Beispiel von Außenlinie zu Außenlinie und hat drei Felder nebeneinander. Aber nicht immer befinden sich überall in der Halle Löcher im Boden, um die Tore auch zu befestigen“, berichtet Baena, wie schnell es gefährlich werden und zu einem möglicherweise tödlichen Unfall kommen kann.

„Tutigool“ ist mit verschiedenen Toren kompatibel, ältere Tore können auch nachgerüstet werden. Und damit es funktioniert, werden am hinteren Teil des Tor-Gestänges Gegengewichte aus unbrennbarem Kautschuk angebracht. 80 Kilogramm wiegt dann solch ein Tor – und es kippt selbst dann nicht um, wenn der kräftige und etwa 120 Kilogramm schwere Baena versucht, es mit beiden Händen zu Fall zu bringen. „Das ist unmöglich. Unter jedem Pfosten befinden sich kleine Räder. Wenn man versucht, das Tor umzukippen, rutscht es nur. Egal, wie viele Leute sich da an die Latte hängen“, freut sich der Spanier.

Der Erfinder des Systems heißt Antonio González Cánovas, er hat das Patent an „Tutigool“. Und seit 2018 ist auch Baena Teil des Projekts. Nach abgeschlossenem Wirtschaftsstudium wollte er noch etwas „nachlegen“, Freunde ermutigten ihn zur Doktorarbeit. Und das Thema „Sport und Sicherheit“ traf seinen Geschmack. „Wir wissen, wie viele Verkehrsunfälle es gibt. Wir wissen, wie viele Arbeitsunfälle es gibt. Nur zu Sportunfällen gibt es keine Statistiken“, sagt der 38-Jährige vor dem Bundesligaspiel der Löwen am Sonntag (16 Uhr) bei der HSG Nordhorn-Lingen und betont, dass sein Interesse „rein akademisch“ ist: „Es geht um meine Doktorarbeit, ich verdiene damit kein Geld.“

Vom Weltverband genehmigt

Neben der Anti-Kipp-Funktion bietet „Tutigool“ noch einen weiteren Vorteil. Wenn ein Spieler mal gegen den Pfosten knallt, bleibt das Tor nicht starr stehen, sondern gibt nach und verschiebt sich. Automatisch verringert sich dadurch das Verletzungsrisiko.

Um den Sport sicherer zu machen, sprach Baena bereits beim Handball-Weltverband IHF vor und erwirkte eine Regeländerung. Nachdem es immer geheißen hatte, dass die Tore im Wettkampf fest im Boden verankert oder mit der dahinterliegenden Wand verbunden werden müssen, darf mittlerweile auch das Anti-Kipp-System genutzt werden.

„Diese Regelerweiterung ist unser größter Erfolg. Niemals hätten wir gedacht, dass das passiert“, kann der Kreisläufer immer noch nicht ganz glauben, dass die für Änderungen selten offene IHF auf ihn und seine Kollegen hörte. Bei Turnieren in Lübeck und in seiner Heimat wurde die neue Technik schon genutzt, auch beim spanischen Frauen-Pokalwettbewerb kam sie zum Zug. Und in der Solinger Klingenhalle, wo Baena von 2018 bis 2020 mit seinen ehemaligen Kollegen vom Bergischen HC trainierte, stehen die Tore ebenfalls.

„In Spanien wird das System viel genutzt, gerade auch beim Futsal“, berichtet der 38-Jährige, der Fragebögen an Spieler, Trainer und Schiedsrichter verteilt hat, um deren Erfahrungen mit den Anti-Kipp-Toren in einen Forschungsartikel einfließen zu lassen. Außerdem schaut er sich die Spiele an, in denen die neue Technik zum Einsatz kam. Baena dokumentiert dann, wie oft ein Spieler mit dem Pfosten kollidiert ist und wie lange in diesem Fall die Partie unterbrochen werden muss, um das verrutschte Tor wieder an den richtigen Platz zu stellen.

Ab Januar, wenn sein Löwen-Intermezzo als Vertreter des lange Zeit verletzten und mittlerweile zurückgekehrten Jannik Kohlbacher zu Ende ist, geht es in den Endspurt seiner Forschung, die ihm ungemein ans Herz gewachsen ist: „Wir haben eine Möglichkeit, um Kinder zu schützen, um Leben zu retten. Deswegen wünsche ich mir, dass viele Hallen mit diesem System ausgerüstet werden, damit keine Kinder mehr sterben müssen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020