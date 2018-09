Das Glas der Löwen ist wieder halb voll

Von unserem Redaktionsmitglied

Thorsten Hof

Mannheim. Keine Frage: Das am Ende sogar noch glückliche 24:24 gegen den SC DHfK Leipzig war bei den Rhein-Neckar Löwen alles andere eingeplant, entsprechend groß war am vergangenen Sonntag die Enttäuschung über den ersten Rückschlag in der Handball-Bundesliga.

„Ich habe zur Mannschaft gesagt, dass dieser Punktverlust sie vielleicht ein Leben lang ärgern wird“, war auch Trainer Nikolaj Jacobsen keineswegs zufrieden, doch der dänische Coach ist auch bekannt dafür, schnell wieder nach vorne schauen zu können. „Vielleicht können wir uns am Ende über diesen Punkt ja auch freuen“, meinte der 46-Jährige nun mit vier Tagen Abstand und angesichts der nächsten Aufgabe in einem ganz anderen Wettbewerb: In der Champions League sind die Löwen am Samstag (18 Uhr) bei PGE Vive Kielce gefordert.

Nach dem überzeugenden 35:34-Auftaktsieg gegen den spanischen Meister FC Barcelona messen sich sie Badener damit gleich mit der nächsten Spitzenmannschaft. „Das ist sicher ein Team, dass sich Hoffnungen auf das Final Four in Köln macht“, weiß Jacobsen um die Ambitionen des polnischen Meisters, der die Königsklasse 2016 für sich entscheiden konnte und zwei weitere Male (2013, 2015) beim Kampf um die europäische Krone Dritter wurde. Diese Ambitionen untermauert Kielce immer wieder mit spektakulären Verpflichtungen - auch wenn es zuletzt finanzielle Probleme gab und die Gehälter um satte 25 Prozent reduziert werden mussten. Zudem versucht Kielce sein Team zu verjüngen, Spieler wie die Ex-Löwen Slawomir Szmal und Karol Bielecki haben ihre Karrieren beendet, Spielmacher Uros Zorman ist inzwischen Co-Trainer.

Als neuen Regisseur konnten die Polen allerdings Luka Cindric vom HC Vardar Skopje gewinnen, den sich viele europäische Top-Teams in ihren Reihen wünschen würden. „Das sagt schon viel aus“, betrachtet Löwen-Coach Jacobsen Kielce keineswegs als geschwächt - auch wenn der polnische Serienmeister bei seinem Auftakt in Veszprem (27:29) mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte.

Zudem werden sich die Badener - nach der Anreise am heutigen Freitag mit der hitzigen Atmosphäre der Hala Legionow - und den eigenen Unzulänglichkeiten auseinandersetzen müssen, die zum Remis gegen Leipzig geführt hatten. „Die Quote unserer drei Rechtshänder im Rückraum hat nicht gestimmt“, hatte Jacobsen 24 Würfe des Trios Andy Schmid, Steffen Fäth und Mads Mensah Larsen notiert, von denen nur sieben Versuche den Weg ins Ziel fanden.

„Unsere Würfe waren einfach nicht gut genug“, sah der Coach die Probleme nicht unbedingt im Offensivspiel selbst, sondern vor allem im Abschluss. Viel lag natürlich auch daran, dass Kapitän und Spielmacher Schmid vor allem wegen der Folgen einer Magen-Darm-Grippe überhaupt nicht ins Spiel kam, doch hier kann Jacobsen immerhin Entwarnung geben: „Wir fahren mit dem kompletten Kader, alle Spieler sind fit.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018