Das große Personalpuzzle

Montpellier.Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen sind heute (20.45 Uhr) in der Champions League bei Montpellier HB gefordert. Managerin Jennifer Kettemann hofft auf zwei weitere Punkte – und treibt die Personalplanungen des Bundesligisten voran.

Tor

Mikael Appelgren und Andreas Palicka bilden das beste Torwartgespann der Bundesliga und sind noch langfristig an den Club gebunden (Palicka bis 2022, Appelgren bis 2021). In Ungarn kursierende Gerüchte, für die es keine Quelle gibt, dass Appelgren bei Telekom Veszprém 2019 auf Torwart-Legende Arpard Sterbik folgen könnte, lassen Kettemann angesichts der Vertragslage kalt. An den Spekulationen sei nichts dran, sagt sie. Nach Informationen dieser Zeitung denkt Veszprém allerdings an den deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff (THW Kiel), der in der nächsten Saison eigentlich für Vive Kielce spielen soll. Doch der polnische Topclub hat finanzielle Sorgen.

Linksaußen

Den Vertrag mit Jerry Tollbring haben die Löwen bis 2023 verlängert. Gudjon Valur Sigurdssons Arbeitspapier endet im Sommer, die Badener bemühen sich um eine Rückkehr des langjährigen Kapitäns Uwe Gensheimer. Der Mannheimer in Diensten von Paris Saint-Germain strebt eine Entscheidung über seine Zukunft bis zur WM im Januar an. Die Löwen pokern noch. „Natürlich würden wir Uwe gerne zurückholen. Deswegen befinden wir uns ja auch in Gesprächen mit ihm. Aber um Uwes Rückkehr zu realisieren, bräuchten wir noch die finanzielle Unterstützung eines Sponsors. Deshalb planen wir mehrgleisig und reden natürlich auch mit Sigurdsson. Er gehört noch immer zu den besten Spielern der Welt“, sagt Kettemann. Den Kontakt zum 39-jährigen Sigurdsson, der bereits als Gensheimers Nachfolger in Paris gehandelt wird, hält Sportchef Oliver Roggisch.

Rückraum

Filip Taleski (bis 2021), Mads Mensah Larsen (2020) und Steffen Fäth (2021) stehen für die halblinke Position zur Verfügung. Taleski trumpfte in den vergangenen Wochen auf und nahm eine prächtige Entwicklung, mehrere Clubs haben beim Berater des Mazedoniers ihr Interesse angemeldet. Die Löwen sind aber nicht gewillt, ihn abzugeben. Kapitän Andy Schmid hat seinen Vertrag gerade erst bis 2022 verlängert, kurz- oder mittelfristig werden die Badener aber einen Ersatz aufbauen müssen. Den Transfer des französischen Nationalspielers Romain Lagarde, der sowohl auf der linken Halbposition als auch auf der Mitte agieren kann, wurde vom Pokalsieger bislang nicht bestätigt. Kettemann bezeichnet den 21-Jährigen weiterhin nur als „sehr interessanten“ Spieler. Der Transfer für 2020 dürfte aber bald verkündet werden. Französische Quellen bestätigten gegenüber dieser Zeitung im Vorfeld der Begegnung in Montpellier, es gebe „keinen Zweifel“ an einem Wechsel von Lagarde zu den Löwen. Der Spieler selbst hat erklärt, dass er nicht über 2020 hinaus das Trikot von HBC Nantes tragen wird.

Die Königspersonalie in Kettemanns Planungen ist die Besetzung des rechten Rückraums. Dort stehen in näherer Zukunft entscheidende Veränderungen an. Mit dem 38-jährigen Alexander Petersson möchten die Löwen den im Juni endenden Vertrag verlängern. Der Isländer ist nach wie vor topfit und ein Leistungsträger. „Ich bin zuversichtlich, dass wir da schon sehr bald zu einer Einigung kommen. Wir haben ein finales Angebot abgegeben. Wir würden Alex gerne zwei weitere Jahre im Trikot der Löwen sehen“, berichtet Kettemann.

Die Kernfrage lautet aber unverändert: Wer wird für die nächsten Jahre der neue Topmann im rechten Rückraum? Im Fokus der Löwen steht der französische Nationalspieler Melvyn Richardson, der allerdings noch bis 2021 an Montpellier HB gebunden ist. Albin Lagergrens Vertrag beim SC Magdeburg endet 2020 – auch er könnte eine Option sein, eine Quelle dafür gibt es aber nicht. Kurzfristig muss ohnehin erst einmal geklärt werden, wer in der nächsten Saison neben Petersson im rechten Rückraum ran soll. Der Vertrag von Vladan Lipovina endet im Sommer. Der Montenegriner überzeugte bislang bei seinen Kurzeinsätzen und schlug besser ein als erwartet. Seine Defensiv-Defizite sind allerdings bekannt. Kettemann will sich nicht festlegen, was die Zukunft des Montenegriners angeht: „Es ist völlig offen. Wir warten seine Entwicklung ab.“

Rechtsaußen

Stammkraft Patrick Groetzki ist bis 2020 an den Club gebunden – und soll bleiben. „Wenn wir die offenen Personalien für die nächste Saison geregelt haben, kümmern wir uns um 2020. Es steht natürlich außer Frage, dass wir einen Spieler wie Patrick behalten wollen. Bis 2020 haben wir aber noch Zeit“, sagt Kettemann. Das Arbeitspapier seines Vertreters Bogdan Radivojevic endet im Sommer, die Leistungen des Serben sind schwankend und eine Vertragsverlängerung ist daher fraglich, wie Kettemanns ausweichendes Statement zur Zukunft des Linkshänders unterstreicht: „Über die Besetzung der Nummer zwei hinter Patrick Groetzki werden wir dieses Jahr noch eine Entscheidung treffen.“ Es soll also schnell Klarheit her.

Kreis / Mittelblock

Hier gibt es keinen Handlungsbedarf. Mit Jannik Kohlbacher (bis 2021), Gedeon Guardiola (bis 2020), Ilija Abutovic (bis 2021) und Jesper Nielsen (2021) sind die Löwen mittel- und langfristig gut aufgestellt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018