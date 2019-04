„Das ist schon eine komische Situation“

Nantes.Nikolaj Jacobsen weiß, was jetzt auf ihn zukommt. „Dieses Aus ist hart und es wird nicht einfach, die Jungs aufzurichten“, sagte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen nach dem bitteren Champions-League-Abend in Nantes, wo seine Mannschaft nach dem 34:32-Hinspielsieg mit 27:30 (14:14) verlor und das Viertelfinale der Königsklasse gegen den FC Barcelona verpasste – womit auch das letzte verbliebene Ziel flöten ging. Doch der Coach stellte klar: „Die Saison ist noch nicht vorbei, auch wenn es schon eine komische Situation ist. In den vergangenen Jahren haben wir immer bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft gespielt – und jetzt sind wir daran nicht beteiligt.“

Was dazu führt, dass es für die Löwen bis Anfang Juni praktisch nur noch um die „goldene Ananas“ geht, wie es Kapitän Andy Schmid mit Blick auf die Tabelle treffend formulierte: „Aber wir haben den Anspruch an uns, in den restlichen Begegnungen so aufzutreten wie in Nantes.“ Dennoch: Nach der nächsten bitteren Enttäuschung wird es schwer, sich noch einmal aufzuraffen. Die Saison war mit den unzähligen Champions-League-Spielen sehr anstrengend, viele Verletzungen machten dem Team zudem zu schaffen, weshalb es lediglich darum geht, die Runde anständig zu Ende zu bringen und mindestens Vierter zu werden, um sicher im EHF-Pokal dabei zu sein. Bei zehn Minuspunkten weniger als der Tabellenfünfte MT Melsungen sollte das zu machen sein – auch wenn die Enttäuschungen erst einmal verdaut werden müssen.

„Es ist gut, dass wir jetzt eine längere Pause haben. Nun können die Jungs ihre Verletzungen auskurieren. Danach werden sie noch einmal alles geben und zeigen, dass sie eine gute Mannschaft sind“, versprach Jacobsen, dessen Team erst wieder am 18. April bei der TSV Hannover-Burgdorf gefordert ist.

In Nantes humpelten die beiden angeschlagenen Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson und Jerry Tollbring abwechselnd übers Feld, Alexander Petersson musste schon in der ersten Halbzeit mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus. Das Fehlen des Isländers offenbarte schließlich ein weiteres Problem in der Kaderstruktur neben der Rückraumproblematik: Es gibt zu viele Spezialisten im Aufgebot, die entweder nur im Angriff oder nur in der Abwehr spielen können. Nantes nutzte die wilde Wechselei und in der ersten Halbzeit auch die Tatsache, dass der für Petersson gekommene Lipovina zwar treffsicher (5 Tore), aber in der Abwehr keine Hilfe ist.

Doch daran allein lag es nicht, dass die Löwen nach gutem Start und 7:3-Führung (10.) am Ende doch ausschieden. Sie machten eben aus ihrer Überlegenheit vor dem Seitenwechsel zu wenig und versäumten es, sich einen Vorsprung herauszuspielen. Hinzu kamen eine schwache Torhüterleistung von Andreas Palicka (25 Prozent, 7 Paraden bei 28 Würfen) und Mikael Appelgren (0 Prozent, 0 Paraden bei 9 Würfen) und zwei vergebene Möglichkeiten in der Schlussphase. Beim 28:27 (56.) für Nantes stand der zweifache deutsche Meister im Viertelfinale, doch dann gelang kein Tor mehr, weil Patrick Groetzkis Heber vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang und der ansonsten in der Offensive gute Lipovina aus der Distanz scheiterte. Wieder einmal gaben wenige Kleinigkeiten den Ausschlag.

„Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten ziemlich oft ,scheiße’ gesagt“, meinte Schmid: „Aber es ist eben so: Wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Dann hast du auch nicht das Glück, wenn du es mal brauchst.“

