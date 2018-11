Das Märchen vom Mittelmeer

Montpellier.Auf einmal waren sie nicht mehr der Favorit. Jahrelang dominierten die Handballer aus Montpellier die französische Liga, holten zwischen 1995 und 2012 unglaubliche 14 von 18 Meisterschaften. Doch dann kam ein Scheich – und der investierte sein Geld bei Paris Saint-Germain.

Seitdem haben sich die Vorzeichen geändert. Die Stars wie der Mannheimer Uwe Gensheimer spielen beim millionenschweren Hauptstadt-Club, der sich zuletzt vier Mal in Serie den Titel sicherte. Und doch gab es in diesem Sommer etwas zu feiern am Mittelmeer: Montpellier gewann sensationell die Champions League, zum zweiten Mal nach 2003. Der Trainer damals: Patrice Canayer. Der Trainer diesmal: Patrice Canayer. Das hatte dann schon etwas von ganz großer Handball-Romantik.

Trainer seit 24 Jahren im Amt

Seit 1994 (!) ist er bei den Südfranzosen ununterbrochen im Amt. Er war der Baumeister der glorreichen Generation um Nikola Karabatic, die vor 15 Jahren auf den europäischen Thron stieg. Und er war der Architekt der jungen Mannschaft, die in diesem Jahr triumphierte. Zwei Mal formte der Mann aus Nîmes ein Team – und kaufte es sich nicht zusammen.

„Patrice ist der wahre Chef des Clubs. Er ist der Trainer, er ist der Manager. Und er meistert diese doppelte Last überwältigend“, sagte der ehemalige französische Nationaltrainer Daniel Costantini in diesem Sommer über Canayer, der bei MHB vollkommen unumstritten ist. Und das aus einem einzigen Grund: Er erledigt seinen Job schlichtweg herausragend, geht seine Aufgabe mit Hingabe, Leidenschaft und Akribie an. Und nicht zuletzt ist der Titelsammler verliebt in diesen Verein. 2004 umwarb ihn der ruhmreiche FC Barcelona hartnäckig, doch Canayer blieb und ließ sich auch nicht entmutigen, als ihm die neureichen Pariser mit Thierry Omeyer den damals besten Torwart der Welt abluchsten. Der 57-Jährige machte einfach weiter und wurde in diesem Frühjahr mit dem Champions-League-Triumph belohnt, nachdem der Club in der gleichen Woche entscheidend in der Liga gepatzt hatte und genau deshalb auch die Meisterschaft verpasste.

„Dieser Sieg, dieser Titel bereitet mir unglaublich viel Freude. Diese Woche war voll von Emotionen. Wir waren erst am Boden – und jetzt diese Freude. Wir gingen von einem Extrem ins andere“, sagte ein spürbar mitgenommener Canayer in Köln nach dem umjubelten und schlichtweg sensationellen Triumph in der Königsklasse: „Das ist der Höhepunkt von zwei Jahren harter Arbeit.“

Umworbene Jungstars

Klar ist: Montpelliers Entwicklung und Canayers Arbeit mit jungen Spielern hat längst Begehrlichkeiten geweckt. Mit Ludovic Fabregas ist vor dieser Saison schon ein Leistungsträger zum spanischen Serienmeister FC Barcelona gewechselt, Rückraum-Ass Melyvn Richardson wird bereits jetzt trotz eines bis 2021 gültigenden Vertrages von zahlreichen europäischen Topclubs umworben – auch von den Rhein-Neckar Löwen, bei denen die Franzosen morgen (19 Uhr/SAP Arena) in der Champions League antreten und durchaus unter Druck stehen. Denn MHB hat bislang erst einen einzigen Zähler auf dem Konto, das Aus in der Vorrunde droht.

„Das sagt doch alles über die Qualität unserer Gegner in der Gruppenphase aus, wenn der Titelverteidiger nach fünf Partien noch kein einziges Mal gewonnen hat“, sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, der Montpellier aber auch ein wenig unter Wert geschlagen sieht. Der Däne hat großen Respekt vor den Südfranzösen, die im Konzert der Großen wahrlich kein Außenseiter mehr sind. Das Märchen vom Mittelmeer hat sich nämlich längst herumgesprochen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018