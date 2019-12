„Das war etwas Besonderes“

Herr Steinhauser, Sie sind in St. Leon-Rot aufgewachsen, spielten fünf Jahre für die Löwen und erzielten bei Ihrer Rückkehr acht Tore. Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Marius Steinhauser: Ich war extrem heiß, aber auch etwas nervös vor dem Anpfiff. Ein Spiel gegen die Löwen ist immer noch etwas Besonderes für mich, dieser Club ist mein Profi-Heimatverein. Solch eine Leistung in meinem früheren Wohnzimmer ist deshalb natürlich besonders schön. Und dann noch zu gewinnen, das ist echt richtig geil.

Flensburg reiste mit großen personellen Problemen an, musste ab Mitte der zweiten Halbzeit ohne Linkshänder im Rückraum auskommen und gewann trotzdem. Was sagt das über Ihre Mannschaft aus?

Steinhauser: Wir haben einen riesigen Schritt als Team gemacht. Mentalität, Kampfgeist, Wille – alles war da. Es spricht für unsere Mannschaft, das Beste aus der Situation gemacht zu haben in einem wirklich engen Spiel. Am Ende hätte alles passieren können, wir sind die glücklicheren Sieger. Vielleicht wäre auch ein Unentschieden in Ordnung gewesen.

Hat die Niederlage zuvor in Ludwigshafen solch eine Leistung bei den Löwen als eine Art Trotzreaktion erst möglich gemacht?

Steinhauser: Die Niederlage bei den Eulen war ein herber Rückschlag und ein Erlebnis, das ich nicht gebraucht hätte. Nun haben wir bei den Löwen einen wichtigen Sieg geholt und können vielleicht weiter Druck auf Kiel machen. Marc Stevermüer

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019