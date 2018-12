Das Warten auf den einen Moment

Mannheim.Die Situation ist schwierig und kaum zu erklären. Sie ist sogar ein wenig paradox. Denn die Rhein-Neckar Löwen gewinnen seit Wochen ihre Spiele, sind aber recht selten zufrieden. So war es auch am Samstag nach dem 29:23 (12:12)-Erfolg in der Handball-Bundesliga gegen die stark ersatzgeschwächte TSV Hannover-Burgdorf. Und so wirkte Trainer Nikolaj Jacobsen nicht so glücklich, als er da in den Katakomben der SAP Arena stand. Denn wieder einmal überzeugte seine Mannschaft nur phasenweise. Erneut hatte sie eine Halbzeit lang Probleme im Angriff. Entsprechend sprach der Däne auch von einem „Rückschritt“, nachdem sein Team zuletzt leicht aufsteigende Form gezeigt und vor allem stabiler gespielt hatte. „Es ist schade, dass Nikolaj in der Pause so laut werden musste“, sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch. Auch Jacobsen, der auf Steffen Fäth (Grippe) verzichten musste, fand deutliche Worte: „Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig investiert. Es enttäuscht mich, dass wir nicht mehr Engagement gezeigt haben.“

„Andy muss jetzt Eier zeigen“

Was den Löwen vor allem fehlt, ist ein Andy Schmid in Topform. Der Schweizer war sechs Jahre lang der geniale Geist der Badener, das unumstrittene Superhirn mit den magischen Momenten. Er setzte die entscheidenden Akzente, doch momentan fehlt dem 35-Jährigen die Leichtigkeit. Schmid selbst weiß das. Stets geht der Spielmacher sehr kritisch mit seiner eigenen Leistung um. Und wenn er davon spricht, dass momentan einige Leistungsträger nicht in Topform sind, schließt der Rechtshänder sich ausdrücklich immer mit ein. „Andy spielt keine gute Saison und agiert nicht auf dem Niveau, das wir früher von ihm gesehen haben. Und wenn man erst einmal in einem Loch ist, wird es schwer, da wieder herauszukommen“, sagte Trainer Jacobsen, der in diesen komplizierten Tagen sehr viel mit seinem Kapitän spricht und vor allem sieht, wie verbissen Schmid kämpft, um wieder in Form zu kommen. Die Spielsteuerung, das Zusammenspiel mit dem Kreisläufer – all das funktioniert noch. Was aber fehlt, sind Schmids Tore. „Bei seinen Würfen sieht man deutlich, dass Andy viel Selbstvertrauen fehlt. Die Situation ist schwierig für ihn. Er ist fünf Mal zum besten Spieler der Bundesliga gewählt worden“, sagte Jacobsen: „Aber Andy muss jetzt Eier zeigen. Wir brauchen ihn, wir brauchen seine Tore. Und ich bin mir sicher, dass er aus dem Tief kommt.“

Dass sich Schmid recht schnell aus einer Formkrise selbst innerhalb einer Partie und noch dazu in Drucksituationen befreien kann, hat der 35-Jährige in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Im ersten Meisterjahr 2016 war er es, der im Saisonendspurt das schwierige Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar in der Schlussviertelstunde mit sieben Treffern im Alleingang gewann, nachdem er zuvor kein einziges Tor erzielt hatte. Auch im Mai dieses Jahres waren es im Pokalfinale acht Treffer des Schweizers nach dem Seitenwechsel, die den Titel brachten und ihn noch zum besten Spieler des Final Four machten, nachdem es zuvor ganz und gar nicht nach Wunsch gelaufen war.

Kurzum: Die Leistungsexplosion, die große Befreiung, der eine Moment, ab dem wieder alles läuft – all das kann schnell kommen. Und angesichts der fehlenden Weltklasse-Form des Kapitäns stehen die Löwen nach dem Abschluss der Hinrunde eigentlich noch ganz gut da. Fünf Minuspunkte haben sie auf dem Konto und somit einen weniger als in der vergangenen Saison, als sie bis zum Schluss um die Meisterschaft spielten. „Wir sind trotzdem nicht zufrieden mit unserer Ausbeute“, stellte Schmid klar und hatte dabei nicht nur die drei Minuspunkte in eigener Halle gegen Leipzig und Kiel im Kopf: „Wir haben hohe Ansprüche an uns. Und diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist schwierig. Aber die spielerische Komponente spielt in unserer Betrachtung immer eine Rolle.“

Und was das angeht, überzeugten die Löwen in dieser Saison bislang in der Tat nur selten, was im Jahres-Endspurt noch zu größeren Problemen führen könnte. Schon am Dienstag geht es im Viertelfinal-Topspiel des DHB-Pokals zu den Füchsen Berlin, nach der lösbaren Heim-Aufgabe gegen den TVB Stuttgart am Donnerstag folgt am 27. Dezember die Bundesliga-Spitzenpartie beim Tabellenzweiten THW Kiel, der vier Zähler hinter der verlustpunktfreien SG Flensburg-Handewitt liegt.

„Wir können bis zum Jahresende viel verlieren. Wenn wir im Pokal ausscheiden, ist der Titel weg. Und wenn wir in Kiel verlieren, ist die Meisterschaft auch fast weg“, sagte Schmid und meinte mit Blick auf die schwierigen Auswärtsaufgaben: „In Berlin und Kiel sind wir nicht wirklich der Favorit. Aber wie immer gilt: An guten Tagen, können wir jeden schlagen.“ Was nicht zuletzt aber auch von ihm abhängt.

