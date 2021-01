Debatte um Gensheimer „völlig unnütz“

Mannheim/Kairo.Die Rhein-Neckar Löwen haben für die Kritik an den Leistungen von Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer bei der Handball-Weltmeisterschaft kein Verständnis. Die Debatte um den 34 Jahre alten Löwen-Profi sei „völlig unnütz“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dieser Redaktion.

„Uwe ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Handball überhaupt, dazu eine der größten Persönlichkeiten unserer Sportart. Über seine sportliche Klasse müssen wir nicht reden, es gibt keinen besseren Spieler auf seiner Position“, meinte die 38-Jährige und stellte klar. „Wir können uns keinen besseren Kapitän für unsere Nationalmannschaft vorstellen.“

Löwen-Star präzisiert Kritik

Für seine Leistungen beim Turnier in Ägypten war der 34-Jährige unter anderem von Ex-Nationalspieler Markus Baur deutlich kritisiert worden. Gensheimer wehrte sich am Sonntag in einer DHB-Mitteilung. „Die ständige externe Kritik empfinde ich als respektlos und mangelnde Wertschätzung“, sagte der Weltklasse Linksaußen aus Mannheim. Am Montagabend nach dem Remis gegen Polen präzisierte er seine Kritik und beklagte, zuletzt von Teilen der Medien nicht vollständig zitiert worden zu sein: „Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn meine Leistung kritisiert wird. Ich habe aber ein großes Problem damit, wenn mit Interviewausschnitten probiert wird, Journalismus zu betreiben.“ Konkret meinte er sein Interview nach der Niederlage gegen Spanien, in dem er zwei Fehlpässe von Juri Knorr angesprochen und zudem angemerkt hatte, dass man diese Ballverluste dem 20-Jährigen zugestehen müsse. Letzteres ließen aber einige Medien weg und machten aus Gensheimers Interview eine Knorr-Kritik.

Christian Schwarzer pflichtete unterdessen am Montag seinem Weltmeister-Kollegen von 2007 bei. „Markus Baur wird seine Gründe gehabt haben, das zu sagen. Er sieht vielleicht die Leistung von Uwe Gensheimer im Verein und sieht dann seine Leistung in der Nationalmannschaft. Er hat im Verein ein ganz anderes Auftreten als im DHB-Team“, sagte der 51-Jährige gegenüber „Sport1“.

Er betonte aber auch, dass es Gensheimer, mit dem Schwarzer von 2007 bis 2009 bei den Löwen in einer Mannschaft spielte, nicht immer einfach gehabt habe, da Marcel Schiller gleich im zweiten Vorrundenspiel gegen Ungarn den Vorzug vor dem Kapitän bekam. „Ich denke, Uwe bringt immer seine beste Leistung, wenn er die Rückendeckung hat und wenn er weiß, dass er als Nummer eins auf der Position spielt“, sagte Schwarzer.

Seit dieser Saison ist Gensheimer auch wieder alleiniger Kapitän der Rhein-Neckar Löwen. „Uwe ist eine der größten Persönlichkeiten im deutschen Handball, dazu ein Sohn der Rhein-Neckar Löwen, niemand kennt diesen Club besser als er. Er war meine Wunschbesetzung für diese Position“, sagte Trainer Martin Schwalb.

Gensheimer war bereits von 2011 bis zu seinem Wechsel nach Paris im Sommer 2016 Kapitän des badischen Bundesligisten. Nach seiner Rückkehr im Jahr 2019 übernahm er das Amt zunächst zusammen mit Andy Schmid und Mikael Appelgren. Seit dieser Saison ist er wieder alleiniger Anführer des zweifachen deutschen Meisters.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021