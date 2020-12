Debatte um Handball-WM spitzt sich zu

Mannheim. Erst musste er monatelang auf sein erstes Spiel als Handball-Bundestrainer warten, nun laufen ihm die Spieler vor seinem Turnier-Debüt davon: Alfred Gislason ist momentan nicht zu beneiden. Fabian Wiede, Tim Suton und Franz Semper werden verletzungsbedingt bei der WM in Januar fehlen, Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek, Steffen Weinhold und Finn Lemke reisen freiwillig nicht nach Ägypten. Aus familiären Gründen. Oder anders ausgedrückt: wegen Corona.

„Wir werden jetzt mit anderen Spielern planen und investieren weiterhin alles, um bei der WM das bestmögliche Ergebnis zu erreichen“, sagte Gislason nach der Absagen-Flut und gab sich kämpferisch. „Jeder Verlust ist auch eine Chance.“ Doch klar ist: Ohne den Weltklasse-Innenblock mit Pekeler und Wiencek, die das Prunkstück des deutschen Teams bilden, und ohne Wiede, einen der wenigen herausragenden Rückraumspieler im Kader des Europameisters von 2016, droht das Turnier in sportlicher Hinsicht zu einem Muster ohne Wert zu werden.

„Es wird nicht ganz einfach, in der kurzen Zeit einen neuen Innenblock zu bauen“, glaubt Martin Schwalb. Der Trainer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen stellt seinen Spielern frei, ob sie nach Ägypten reisen wollen: „Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es müssen aber viele Fragen beantwortet werden: Was passiert mit den infizierten Spielern? Geht es dann in ein ägyptisches Krankenhaus? Gibt es da gute Krankenhäuser? Und wie ist in diesen Krankenhäusern die hygienische Situation?“ Er selbst, betont der gebürtige Stuttgarter, beschäftige sich damit zwar nicht: „Aber die Spieler müssen wissen, was mit ihnen passiert, wenn sie in Ägypten an Corona erkranken.“

Ähnlich äußerte sich Frank Bohmann im Podcast „Kreis ab“. Der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL) befürwortet nur eine WM-Teilnahme, wenn ein entsprechender Sicherheitsrahmen geschaffen werde. „Wir müssen die Gesundheit der Spieler und des Umfeldes schützen. Und wir müssen den viralen Super-Gau vermeiden.“ Die HBL habe deshalb „dezidierte Fragen“ zum Hygienekonzept des Veranstalters und des Handball-Weltverbandes IHF, der „eine große Verantwortung“ auf sich genommen habe, wie Uwe Schwenker meint. Der Liga-Präsident ist eher kein Freund der WM. Zumindest lassen sich so seine Worte in einem Sky-Interview interpretieren: „Leider liegt es nicht in der macht der HBL oder des DHB, eine WM zu verschieben.“

Ein Befürworter des Turniers ist Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer, der sich seit Beginn der Debatte für eine WM-Austragung ausspricht - wenn es denn möglich ist. Den freiwilligen Verzicht von vier Kollegen findet der Mannheimer „sehr schade“, aber er „respektiere die Entscheidung.“ Auch sein Löwen-Kollege Jannik Kohlbacher wird sich vermutlich auf den Weg nach Ägypten machen: „In dieser Situation weiß keiner, was richtig oder falsch ist. Ich beschäftige mich damit noch nicht und hoffe, dass alles bis zur WM geregelt ist, man guten Gewissens da runterfahren und ohne Probleme spielen kann.“

Der DHB geht von keinen weiteren Absagen aus. Doch das sagten die Verbandsbosse schon nach dem Verzicht von Wiencek. Es folgten drei weitere Rückzüge. Ihre Hoffnung könnte also ein Irrglaube sein.

