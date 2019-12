Dem Talentstatus längst entwachsen

Yamaga.Den größten Erfolg des deutschen Frauen-Handballs kennt sie nur aus Erzählungen. Als die Nationalmannschaft 1993 Weltmeister wurde, war Emily Bölk noch nicht einmal geboren. Und doch weiß sie verhältnismäßig viel über diese Zeit, weil die 21-Jährige so etwas wie eine kompetente Ansprechpartnerin hat – wenn man das so salopp sagen darf. Ihre Mama Andrea gehörte nämlich zu jenem legendären Team, das damals Gold gewann.

26 Jahre ist das jetzt her, seitdem vernachlässigte der Verband den Frauen-Handball, der längst in einer Nische verschwunden ist und nun bei der WM in Japan auf einem mühsamen Weg zurück in die Weltspitze ist, in die Emily Bölk vom Bundesligisten Thüringer HC die Deutschen führen soll. Die Rechtshänderin ist die große Hoffnungsträgerin, bei der 25:27-Niederlage gegen Titelverteidiger Frankreich überragte sie mit neun Treffern. Doch es waren nicht nur ihre Tore, die auffielen, sondern zwei andere Dinge. Erstens: ihre Athletik. Zweitens: ihr Verantwortungsbewusstsein. Die Auszeichnung als beste Spielerin des Spiels war logisch, tröstete aber nicht über die Enttäuschung hinweg. Dennoch: Die Deutschen haben sich bei der WM bislang besser präsentiert als erwartet. Am Freitag (11 Uhr) kann mit einem Erfolg gegen Südkorea sogar der Gruppensieg klargemacht werden. Bölk ist deshalb auch „stolz auf das Team“, wie sie verrät: „Wer hätte das gedacht vor dem Turnier?“ Ehrlich gesagt: nicht viele.

Dass es nun doch so gut läuft, hat seine Gründe. Einer davon ist Bölk, die schon jetzt mehr als ein Versprechen auf die Zukunft und längst das Gesicht des deutschen Frauen-Handballs ist. „Eine Spielerin mit solch einer Strahlkraft haben wir in Deutschland lange nicht mehr gehabt“, schwärmte Dirk Leun, einst ihr Trainer beim Buxtehuder SV, im Magazin „Handball Inside“ – und zwar schon im Herbst 2017.

Bundesligadebüt mit 16

Nun ist es selten förderlich für eine Karriere, wenn so etwas über einen aufstrebenden Sportler in jungen Jahren gesagt wird. Doch bei Bölk war der Weg vorgezeichnet. Als 14-Jährige ging die Rechtshänderin auf ein Handball-Internat im dänischen Viborg und lernte die skandinavische Leichtigkeit kennen, die sich längst auf ihr Spiel übetragen hat.

Ihr Bundesligadebüt feierte sie mit gerade einmal 16 Jahren bei ihrem Heimatverein Buxtehude. Eine Viertelstunde stand sie auf dem Feld. Das reichte für blitzsauberere vier Tore. Das kann man mal so machen, aber man darf es nicht erwarten – erst recht nicht von einem Teenager, der mittlerweile erwachsen geworden ist und für den es kaum Grenzen gibt. Klar ist, dass ihr alle Türen offen stehen und dass sie nach ihrem Vertragsende im nächsten Jahr in Thüringen die freie Auswahl hat.

Bundestrainer Henk Groener wünscht sich, dass viele seiner Spielerinnen den Schritt ins Ausland wagen. „Halbprofis gewinnen keine Medaillen“, sagte der Niederländer der „SZ“. Was er damit meinte, liegt auf der Hand. Kaum eine Bundesligaspielerin kann von ihrem Gehalt leben, viele müssen nebenbei arbeiten. Die Mannheimerin Julia Behnke, Kreisläuferin des DHB-Teams, ging zum russischen Champions-League-Finalisten Rostow am Don. Shenia Minevskaja zog es nach Brest, die verletzt in Japan fehlende Xenia Smits hat sich beim europäischen Topclub Metz durchgesetzt. „Ihr Beispiel zeigt, dass der Schritt nicht zu groß ist. Das Ausland war für mich auch im vergangenen Sommer ein Thema“, sagte Bölk zuletzt dem „Abendblatt“. Es kann also gut sein, dass sich in ihrem Fall Groeners Hoffnung bald erfüllt.

