Mannheim.Manch einer fragte sich ja schon in diesem Sommer, was die Rhein-Neckar Löwen bloß mit diesem Mait Patrail wollen. Hier und da wurde der Este gar als kurzfristige Notlösung bezeichnet, von denen der Handball-Bundesligist zugegebenermaßen ein paar zu viele in den vergangenen Jahren präsentierte. Dazu die Vertragslaufzeit von einer Saison – auch das galt vielen als weiteres Indiz dafür, dass der Club bei seinen Personalentscheidungen erneut eher puzzelte als plante. Zumal der 32-Jährige dem zweifachen deutschen Meister eher zufällig in den Schoß fiel: Die TSV Hannover-Burgdorf gab dem Routinier wegen der wirtschaftlichen Ungewissheit mitten in der Corona-Krise keinen neuen Vertrag. Ohne Pandemie wäre Patrail aber ziemlich sicher nicht zu haben gewesen.

„Er macht keinen Blödsinn“

Bei den Löwen landete der Routinier nach dieser Vorgeschichte zunächst in der Schublade mit der Aufschrift „Verlegenheitstransfer“, was allerdings weniger an seinem Leistungsvermögen lag. Denn im Gegensatz zu einigen anderen Verpflichtungen in den Vorjahren hatte der 2,01-Meter-Hüne in knapp neun Jahren konstant nachgewiesen, dass er dauerhaft in der stärksten Liga der Welt bestehen kann. Es waren vielmehr die schweren Verletzungen an der Schulter und im Knie in seiner bisherigen Laufbahn, die für Zweifel sorgten. Und über allem stand die Frage: Ist der Rechtshänder auch für einen absoluten Topclub gut genug?

Der 32-Jährige brauchte nicht lange, um eine Antwort zu geben. Patrail eroberte sich einen Stammplatz im Abwehrzentrum und verdrängte den zuvor gesetzten Ilija Abutovic. Noch dazu ist der Este mittlerweile deutlich mehr als eine brauchbare Alternative in der Offensive auf der halblinken Position. Sein Vorteil: Da Patrail auf beiden Enden des Spielfeldes seine Qualitäten hat, umgehen die Löwen einen weiteren Abwehr-Angriff-Wechsel. Der Routinier kann im Konterspiel sofort in den Angriffsmodus schalten und dabei helfen, die Unordnung in der gegnerischen Verteidigung zu nutzen. Verlieren die Löwen wiederum den Ball, nimmt der Neuzugang umgehend seinen Posten in der Deckung ein. Kurzum: Solch einen Mann hat nicht nur jeder Trainer gerne in seinem Team. Patrail ist ganz einfach ein echter Glücksfall für den zweifachen deutschen Meister.

„Mait macht viele kleine Sachen, die für die Mannschaft wichtig sind. Er weiß, wann er sich wie in der Abwehr verhalten muss“, geht Trainer Martin Schwalb das Herz auf, wenn er über die Defensivleistung des Esten spricht. Und nicht anders hören sich seine Sätze mit Blick auf Patrails Angriffsqualitäten an: „Wenn Mait den Ball hat, mache ich mir keine Sorgen. Der Junge trifft keine Fehlentscheidungen, er stellt keinen Blödsinn mit dem Ball an.“ Und vor allem wirkt er bei all der Hektik auf dem Feld stets so gefestigt, als koche er sich gerade einen Kaffee.

Richtige Entscheidungen

Es lohnt daher ein Blick in die Statistik, um zu verstehen, wie wichtig dieser Mann ist. Die Datenbanken erfassen zwar nicht alles – und doch sind Zahlen wichtig, weil sie zeigen, was ein Spieler objektiv leistet. Bei Patrail heißt das: zwölf Würfe, acht Tore. Die hohe Trefferquote – noch dazu aus dem Rückraum – unterstreicht, dass er kein unnötiges Risiko geht. Außerdem erlaubt sich der Modellathlet kaum Fehler, weil er ein feines Gespür für die Situation, ein gutes Gefühl für den Ball, ein aufmerksames Auge auf den Gegner und die Kollegen hat. Zeigen soll das der Este auch wieder am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Eurofarm Pelister Bitola (Nordmazedonien).

„Seine Handball-Intelligenz ist unglaublich“, weiß Schwalb zu schätzen, dass den Halblinken neben den offensichtlichen Zahlen auch die kleinen Dinge auszeichnen, die manch einer als Selbstverständlichkeit hinnimmt, die aber oft genug nicht selbstverständlich sind. Es sieht daher nicht immer spektakulär aus, was Patrail da tut. Aber er macht meistens das Richtige.

Zeigen konnte das der 32-Jährige bei den Löwen zunächst aber nicht. Als die Testspiele anstanden und sich die Profis empfehlen sollten, als es um die Feinabstimmung und feste Plätze ging, fehlte der Este verletzt. Es gibt zweifelsohne leichtere Situationen nach einem Vereinswechsel. „Es ist immer schade, wenn man neu in einem Club ist, die Mitspieler und das System kaum kennt und man dann nicht mittrainieren kann“, sagt der Rückraummann, der übrigens seine Worte genauso ausspricht, wie er selbst spielt: unaufgeregt.

Bei dieser ausgeprägten inneren Ruhe verwundert es daher auch kaum, dass der Rechtshänder nicht lange mit der Situation haderte. Er betrat ja bei den Löwen ohnehin kein komplettes Neuland: „Ich kenne die Bundesliga seit vielen Jahren und weiß ziemlich genau, was die Gegenspieler machen.“ Umgekehrt gilt das auch für ihn. Als die Badener ihn holten, war also zumindest klar, dass sie da ein Rundum-sorglos-Paket erhalten. Dass es allerdings so wertvoll sein wird, damit konnte man nicht zwingend rechnen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020