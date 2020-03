Der lange Weg zur neuen Identität

Mannheim.Die Selbsterkenntnis ist ja gemeinhin der erste Schritt zur Besserung. Von alleine wird dann aber meistens trotzdem nicht alles gut. Denn den Spielern der Rhein-Neckar Löwen mangelte es in den vergangenen Wochen keinesfalls an einem kritischen Umgang mit der eigenen Leistung. Im Gegenteil: Immer wieder hinterfragten sie ihre bisweilen seltsamen Auftritte, die in der Entlassung von Trainer

...