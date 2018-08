Der Meister, mit dem keiner rechnet

Mannheim.Es ist ein beliebtes Spielchen vor jeder Saison. Die Trainer der Handball-Bundesligisten werden gefragt, wer denn ihr erster Anwärter auf die Meisterschaft ist. Gerne wird da die Favoritenrolle hin- und hergeschoben – und natürlich wird immer wieder der Titelverteidiger genannt. Doch die SG Flensburg-Handewitt, die in der vergangenen Spielzeit die Schale noch vom Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen geschenkt bekam und heute (19.30 Uhr) in Düsseldorf gegen die Badener um den Supercup spielt, hat in der neuen Runde niemand auf der Rechnung. In einer Umfrage des Fachmagazins „Handballwoche“ votierte kein einziger Trainer für die SG, die meisten Stimmen entfielen auf den THW Kiel (9) und die Löwen (6). Selbst der Flensburger Trainer Maik Machulla (Bild) geht davon aus, „dass wir deses Jahr nicht zum ganz großen Favoritenkreis zählen“.

Gleich sechs Neuzugänge (Torbjörn Bergerud, Benjamin Buric, Göran Johannesson, Magnus Jöndal, Johannes Golla, Simon Hald) muss der Coach integrieren, nur zwei von ihnen (Buric, Golla) kennen die Bedingungen in der stärksten Liga der Welt. Auf der anderen Seite wiegen die Abgänge schwer: Leistungsträger wie Thomas Mogensen oder Matthias Andersson, die den Club über Jahre prägten, sind ebenso nicht mehr da wie Kevin Möller, Henrik Toft Hansen, Kentin Mahé und Jacob Heinl. Keine Frage: Die SG hat reichlich Substanz und Routine verloren, andererseits war der Umbruch bei der in die Jahre gekommenen Mannschaft unvermeidbar. Umso schöner war es daher für die alten Herren aus dem hohen Norden, dass sie nach vielen vergeblichen Anläufen in der vergangenen Saison dann doch noch die Meisterschaft gewannen. Nach elf (!) zweiten und dritten Plätzen in den vergangenen 13 Jahren und sechs Niederlagen im Pokalfinale seit 2011 hatte der Schmerz für den Champions-League-Sieger von 2014 ein Ende. „Die Flensburger waren zuletzt sehr oft nah dran. Sie hatten es einfach mal verdient, ganz oben zu stehen“, sagt Löwen-Kapitän Andy Schmid, der mit seinem Club im Saisonendspurt die sicher geglaubte Meisterschaft verspielte und heute gegen die SG die Chance zur Mini-Revanche hat: „Wir kommen mit ein bisschen Wut im Bauch und wollen diesen Titel.“

Sorge um Konkurrenzfähigkeit

Das haben natürlich auch die Flensburger vor, die trotz des Kaderumbaus in den nächsten Jahren weiterhin zur absoluten Spitze gehören wollen. Boy Meesenburg, Vorsitzender des SG-Beirats, sorgt sich im Gespräch mit „Handball Inside“ allerdings um die zukünftige Konkurrenzfähigkeit des Traditionsvereins: „Wir müssen in absehbarer Zeit einen Etat in Höhe von 10 Millionen Euro stemmen.“ Momentan steht den Norddeutschen ein 7-Millionen-Euro-Budget zur Verfügung, womit sie immer noch zur Ligaspitze gehören. Doch im Sommer 2019 werden sie mit Rasmus Lauge ihren Topstar an Telekom Veszprém verlieren, Kapitän Tobias Karlsson will aufhören. Es scheint momentan gut möglich, dass die Trainer der Konkurrenz auch künftig nicht auf Flensburg tippen. (Bild: dpa)

