Der Optimismus ist zurück

Anzeige

Im Pokalerfolg an der Elbe sieht Pekeler indes auch ein wenig die Gründe für die momentane Minikrise mit der Niederlage in Berlin und dem Unentschieden in Erlangen. „Diese Woche mit den zwei Pokalbegegnungen gegen Magdeburg und Hannover und dem Ligaspiel gegen Magdeburg hat uns sehr viel gekostet – und zwar nicht nur mit Blick auf die Kraft, sondern gerade auch in mentaler Hinsicht. Wir waren unglaublich auf dieses Wochenende konzentriert und haben diese Fokussierung dann nur noch in die Bundesligapartie gegen Magdeburg mit rüberziehen können. Danach sind wir in ein kleines Loch gefallen“, sagt der 26-Jährige und wird in seiner Sichtweise von Oliver Roggisch unterstützt: „Ich würde lügen, wenn ich abstreiten würde, dass wir nach dem Pokalsieg nicht sehr erleichtert waren. Gerade bei unserer Vorgeschichte in diesem Wettbewerb. Danach hat es einen Spannungsabfall gegeben. Aber wir sind Profis – und da ist es unser Job, diese Konzentration jedes Mal hinzubekommen.“

Dass das gegen Melsungen und in den abschließenden zwei Partien gegen die Eulen Ludwigshafen und den SC DHfK Leipzig gelingt, davon ist der Sportliche Leiter überzeugt. Er gibt eine klare Devise aus: „Drei Heimspiele heißt: drei Mal keine Ausrede und drei Mal die gewohnte Leistung, dann werden wir drei Mal gewinnen und uns belohnen für diese unglaubliche Saison. Wenn wir jetzt noch einmal nach Kiel oder Berlin reisen müssten, wäre das extrem. Aber wir spielen nur noch zuhause. Deswegen habe ich ein gutes Gefühl. Mit den Fans im Rücken wird nichts mehr anbrennen.“

Angespannt, nicht verkrampft

Die Mannschaft, berichtet Roggisch, mache auf ihn einen angespannten, aber keinen verkrampften Eindruck. Kurzum: Die Löwen wissen um ihre Favoritenrolle – und nehmen diese auch an, wenngleich gegen Melsungen eine sehr unangenehme Aufgabe bevorsteht. „Das ist ein Gegner, der sehr körperbetont agiert. Spielerisch sind wir besser, aber wir müssen auch kämpferisch ein hohes Niveau erreichen“, sagt der Sportliche Leiter vor dem Duell mit der MT, in dem sich die Löwen keinen Patzer erlauben dürfen – was Schmid übrigens nicht schlimm findet.

„Zuletzt hat der letzte Kick gefehlt. Es gab diese trügerische Sicherheit, es wurde viel gerechnet und ein wenig darauf geschaut, was Flensburg zum Beispiel in Kiel macht. Das funktioniert mit unserer Mannschaft nicht. Jetzt haben wir eine klare Situation“, sagt der Kapitän und verspricht: „Wir werden uns gegen Melsungen auf uns konzentrieren und so spielen, wie wir es in 90 Prozent der Partien in dieser Saison gemacht haben. Ich glaube nämlich nicht, dass wir drei Mal hintereinander schlecht spielen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018