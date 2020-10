Der Trainer ist der Star

Mannheim.Der Handball-Spielplan bietet ja eigentlich traditionell die Möglichkeit, es sehr schnell wieder sehr viel besser zu machen. Die Rhein-Neckar Löwen kennen das seit Jahren. Zwei Spiele in 48 Stunden, zwei Spiele in 24 Stunden. Ja sogar zwei Spiele an einem Tag – alles war schon dabei. Doch ausgerechnet jetzt, nach einem der fehlerhaftesten und vor allem rätselhaftesten Auftritte der jüngeren Vergangenheit, gab es keine Chance zur fixen Wiedergutmachung. Entsprechend bleibt der desolate Auftritt beim 23:28 in der Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig erst einmal als bislang letzter Eindruck stehen. Kurzum: Solch ein freies Wochenende kann bisweilen auch mehr Fluch als Segen sein.

Von Duschebajew geprägt

„So wie gegen Leipzig dürfen und werden wir auch nicht wieder spielen“, mahnt und verspricht Trainer Martin Schwalb. Am Dienstag (18.45 Uhr/live bei DAZN) bietet sich seiner Mannschaft nach überstandenem Schock und tieferer Analyse die Möglichkeit, wieder Vertrauen in den eigenen Angriff zu gewinnen und den Frust durch Lust abzulösen. Zum Start der Gruppenphase in der European League trifft der zweifache deutsche Meister auf RK Trimo Trebnje aus Slowenien und geht als klarer Favorit in diese Begegnung. Auch wenn Schwalb zu bedenken gibt, dass seine Mannschaft gegen die erwartet offensive Deckung des Gegners Probleme bekommen könne, wenn sie nicht aufpasse. Gewiss: Schnell auf den Beinen sind die Slowenen, die körperlichen und auch individuellen Vorteile sollten aber bei den Badenern liegen.

Bekanntester Mann bei Trebnje ist keinesfalls ein Spieler, sondern der Trainer: Uros Zorman. Als Mittelmann führte er jahrelang bei RK Celje, Ciudad Real und Vive Kielce Regie. Zweimal gewann der 40-Jährige die Champions League mit Ciudad, je einmal mit seinen beiden anderen Clubs. Keine Frage: Wenn man von Spielern spricht, die in den vergangenen 20 Jahren den Welt-Handball prägten, gehört Zorman zweifelsohne dazu.

In diesem Sommer startete der Vize-Europameister von 2004 in seiner slowenischen Heimat seine Cheftrainer-Laufbahn, nachdem er zuvor zwei Jahre als Assistent in Kielce gearbeitet hatte. Sein Lehrmeister dort – und auch zuvor bei Ciudad Real: Talant Duschebajew, der fraglos zu den Besten seiner Zunft gehört, wenn er nicht gerade einem Trainerkollegen in den Unterleib schlägt, so wie er es 2014 mit dem damaligen Löwen-Trainer Gudmundur Gudmundsson machte.

Zorman war damals noch Spieler, nun hat er die Aufgabe gewechselt und will in Trebnje, einem 3500-Einwohner-Örtchen im Osten Sloweniens, mit jungen Spielern etwas Neues aufbauen und die Dominanz von Serienmeister Celje beenden. Das stellt der Trainer unmissverständlich klar. „Nach der Qualifikation für die Gruppenphase wollen wir zwar auch in der European League gute Leistungen zeigen. Aber Priorität genießt natürlich die nationale Meisterschaft, bei der wir es uns nicht leisten können, zu scheitern“, sagt Zorman, der mit Trebnje bislang alle sechs Ligaspiele gewann – und somit den Löwen schon einmal etwas voraus hat.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020