Der Traum eines kleinen Jungen

Wetzlar/Mannheim.Es gibt sicherlich größere Spielstätten als die Ritta Arena in Wetzlar. Doch wenn die an ein Einkaufszentrum angeschlossene Multifunktionshalle wie beim 27:27 (17:18) der HSG Wetzlar gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 4421 Zuschauern ausverkauft ist, herrscht auch dort beste Handball-Stimmung. Für Ymir Örn Gislason, Neuzugang bei den Löwen, war das sogar eine Erfahrung der besonderen Art. Von den Liga-Spielen mit seinem bisherigen Club Valur Reykjavík kannte der 22-jährige Isländer diesen Zuschauerzuspruch bislang nicht und zeigte sich nach seinem Debüt entsprechend beeindruckt. „Davon habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Das hat riesigen Spaß gemacht, in dieser Atmosphäre zu spielen“, zog der Kreisläufer und Abwehrspezialist nach seinem ersten Einsatz für die Mannheimer Bilanz.

Auch mit seiner Einsatzzeit war der Youngster von der Vulkaninsel natürlich einverstanden, Trainer Kristján Andrésson beorderte den Rechtshänder schließlich schon früh ins Abwehrzentrum, weil das Duo Ilija Abutovic/Gedeón Guardiola gegen HSG-Kreisläufer Anton Lindskog immer wieder zu spät kam. „Er ist eben ein anderer Typ, spielt mit mehr Kontakt und Geschwindigkeit“, beschrieb der Coach den Neuzugang, der es mit dem „Kontakt“ gleich etwas zu intensiv anging und sich nach nicht einmal einer Minute im neuen Trikot auf der Strafbank wiederfand.

„Ein verlorener Punkt“

Doch danach fügte sich Gislason gut ins Defensivzentrum ein und hatte großen Anteil daran, dass sich das Scheibenschießen in der ersten Halbzeit nicht fortsetzte. Einziges Hindernis war noch etwas die Sprachbarriere. Zwar spricht Gislason perfekt Englisch, die handball-spezifischen Kurzabsprachen auf Deutsch muss sich der 22-Jährige aber noch erarbeiten. „Da hilft mir im Moment Lexi sehr viel“, verlässt sich der Neue auf Routinier und Landsmann Alexander Petersson.

Im Spiel Sieben gegen Sechs gelang dem rotblonden 1,92-Meter-Mann dann sogar sein erster Treffer, ein herausgeholter Strafwurf und der Pass vor Jerry Tollbrings Tor zum 25:26 standen am Ende ebenfalls auf der Habenseite des Neuzugangs. „Er hat ein sehr positives erstes Spiel gemacht“, war daher auch Coach Andrésson mit dem Debüt des 44-fachen Nationalspielers zufrieden. Gislason war ebenfalls „happy“ – aber mit Blick auf das Remis fehlten natürlich die letzten Prozent zur Glückseligkeit. „Das war definitiv ein verlorener Punkt“, wusste auch der Neuzugang, dass für die Löwen in Wetzlar mehr drin war.

Doch der „Tag des offenen Tores“ in Durchgang eins, die schwache Chancenverwertung unmittelbar nach der Halbzeit, als sich den Badenern bei fünf freien Würfen die Gelegenheit bot, die Halbzeitführung auszubauen, und ein paar falsche Entscheidungen nach der 25:23-Führung (51.) brachten Wetzlar wieder ins Spiel. „Trotzdem können wir auf dieser Leistung aufbauen, weil Kampf und Einstellung gestimmt haben“, versuchte Spielmacher Andy Schmid, die positiven Dinge hervorzuheben.

Ohne Vier in Holstebro

Mit Blick auf die Tabelle mussten die Löwen dagegen den nächsten Dämpfer hinnehmen, der Rückstand auf Platz zwei und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League ist nun schon auf fünf Punkte angewachsen. Es sieht also ganz danach aus, als ob die Badener nach dem verpassten Final Four um den DHB-Pokal und dem Abschied aus dem Titelrennen auch das nächste Saisonziel frühzeitig aus den Augen verlieren. Bleibt also noch der EHF-Cup, dessen Gruppenphase am Samstag (19.30 Uhr, Live-Stream unter ehftv.com und DAZN) bei TTH Holstebro fortgesetzt wird.

Der dänische Liga-Zweite hat den Auftakt beim spanischen Vertreter Liberbank Cuenca verpatzt (27:29) und braucht daher unbedingt einen Sieg, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Die Löwen könnten dagegen schon einen großen Schritt Richtung Viertelfinale machen. Allerdings fehlen erneut Uwe Gensheimer, Romain Lagarde, Jesper Nielsen und Steffen Fäth. Und auch Gislason wird die Atmosphäre in Holstebro nicht genießen können – er ist nach seinem Einsatz mit Reykjavík gegen Bregenz im EHF-Challenge Club international nicht spielberechtigt.

