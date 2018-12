Derby-Sieg in Göppingen bringt Rhein-Neckar Löwen Platz drei

Göppingen.Die Rhein-Neckar Löwen bleiben dem Spitzenduo in der Handball-Bundesliga weiter auf den Fersen. Mit dem 28:25 (15:12)-Erfolg bei Frisch Auf Göppingen kletterte der Pokalsieger am Samstagabend hinter Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel auf Platz drei der Tabelle und bleibt bei nur fünf Minuspunkten weiter im Titelrennen. In der hart umkämpften Partie bei den Schwaben waren

...