Die badische Endlosschleife

Brest.Um 23 Uhr landeten die Rhein-Neckar Löwen am späten Samstagabend in Stuttgart, anschließend ging es mit dem Bus Richtung badische Heimat. Es war das Ende einer mehrtägigen Dienstreise, die vor allem mit einer schmerzhaften Erkenntnis endete: Der Handball-Bundesligist ist momentan weit davon entfernt, ein europäisches Topteam zu sein. Trainer Nikolaj Jacobsen kam zu dieser ehrlichen - und vor allem realistischen Einschätzung - schon nach der Heim-Niederlage gegen Skopje vor eineinhalb Wochen. Die Eindrücke vom hart erkämpften 31:26-Auswärtssieg am Donnerstag bei GWD Minden und von der verdienten 24:27 (12:15)-Niederlage bei der spielerisch limitierten und in der Königsklasse zuvor neunmal sieglosen Mannschaft von Meschkow Brest am Samstag stützten die These des Coaches. Um zu gewinnen, brauchen die Löwen momentan entweder eine überragende Torwartleistung oder einen Gegner, der noch mehr Fehler macht als sie selbst.

Problemzone linker Rückraum

Letzteres war in Brest aber in den 30 Minuten vor dem Seitenwechsel kaum möglich. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt“, gab Jacobsen zu. Vergebene Großchancen, vor allem aber haarsträubende Ballverluste, unvorbereitete Abschlüsse und unerklärliche technische Fehler prägten da das Spiel seiner Mannschaft.

Allen voran Filip Taleski stand komplett neben sich. Der Mazedonier, von den Fans in den Heimspielen immer wieder vehement gefordert, deutete in dieser Saison gegen Gegner der Marke Gummersbach fraglos sein Potenzial an. Aber ob es für die Duelle mit den ganz Großen reicht? Gegen Brest standen in seiner Bilanz nach 13 Minuten zwei Fehlwürfe, ein technischer Fehler, ein Fehlpass und ein Fangfehler. Alles Geschenke, die Meschkow gerne für einfache Gegenstoßtreffer und eine 8:3-Führung annahm. Für Taleski kam Mads Mensah Larsen, der in der vergangenen Saison fraglos der große Aufsteiger bei den Badenern war, in Weißrussland aber wieder nicht zeigte, warum er vor wenigen Wochen noch ein zentraler Baustein der dänischen Weltmeister-Mannschaft war. Sechs Würfe, ein Tor - so lautete die Bilanz des Rechtshänders. Keine Frage: Die Löwen haben momentan gravierende Schwächen auf der halblinken Position, da auch noch Steffen Fäth verletzt fehlt.

Entsprechend groß sind die Probleme im Positionsangriff, da nach wie vor im Rückraum zu viel an Andy Schmid hängt. Der Schweizer probierte in Brest viel, brachte aber nur drei seiner neun Würfe aus dem Feld im Tor unter. Einzig die halbrechte Position, wo der zuletzt schwächelnde Alexander Petersson (drei Tore bei fünf Würfen) und der in dieser Saison wenig berücksichtige Vladan Lipovina (drei Tore bei sechs Würfen) agierten, machte ein wenig Hoffnung.

Doch unter dem Strich sucht der zweifache deutsche Meister in dieser bislang so schwierigen Saison weiter nach seiner Leichtigkeit, die Probleme und Fehler wiederholen sich. Auch gegen biedere Weißrussen, obwohl Meschkow nach 24 Minuten seinen bis dahin guten Torwart Ivan Pesic mit einer Roten Karte verlor. Der Schlussmann eilte nach einem eigentlich viel zu ungenauen Gegenstoßpass von Löwen-Schlussmann Andreas Palicka aus seinem Tor, fing den Ball aber nicht und prallte anschließend leicht mit Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson zusammen. Der Brester Keeper flog vom Feld, den Siebenmeter setzte Jerry Tollbring aber neben das Tor und Bogdan Radivojevic ließ danach in Überzahl die nächste klare Möglichkeit aus. Es war bezeichnend für einen phasenweise desolaten Auftritt, der erst mit dem Pausenpfiff endete. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann klar besser, damit bin ich sehr zufrieden“, meinte Jacobsen, dessen Mannschaft aber nur 50 Prozent ihrer Würfe in Tore ummünzte - ein schwacher Wert.

Trotzdem waren die Löwen beim 20:21 (46.) noch einmal dran, doch längst haderten sie verständlicherweise auch mit einigen Entscheidungen der litauischen Unparteiischen. Vaidas Mazeika und Mindaugas Gatelis gaben ein reguläres Tor von Gudjon Valur Sigurdsson nicht, legten die Vorteilsregel mehrfach schlecht aus und unterbrachen Andy Schmids Gegenstoß, als Jannik Kohlbacher verletzt am Boden lag. „Es ist schwierig, ein Spiel zu gewinnen, wenn uns zwei Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit mit komischen Entscheidungen nicht unbedingt helfen. Und zwar immer dann, als wir uns gerade zurückgekämpft hatten“, ärgerte sich Jacobsen.

Doch letztendlich schlugen sich die Löwen, die in der Gruppe A nur noch Vierter oder Fünfter werden können, gegen einen spielerisch limitierten Gegner selbst. Das wusste auch Rückraumspieler Alexander Petersson, der einräumte: „Wir haben mehr Fehler gemacht als Brest.“ Und als die Schiedsrichter.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 17.02.2019