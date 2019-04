Die badische Spaßfraktion

Magdeburg.Mads Mensah Larsen dehnte seine Beine in den Katakomben der Bördelandhalle und grinste. Keine Frage: Der dänische Nationalspieler von den Rhein-Neckar Löwen war bestens gelaunt, was gleich mehrere Gründe hatte. Zunächst einmal hatte der Halblinke mit seinem Club das Verfolgerduell beim SC Magdeburg mit 32:29 (17:14) gewonnen, womit sich die Badener Platz drei in der Handball-Bundesliga

