Die Freude am Pfeifkonzert

Kiel/Kielce.Für das Duell mit dem deutschen Meister wurden die Ticketpreise gesenkt. Denn die Verantwortlichen des polnischen Topclubs Vive Kielce wussten ja, dass auf den gegnerischen Trikots zwar Rhein-Neckar Löwen steht – aber in den Shirts eben nicht diejenigen stecken, die man gerne in Polen zum Champions-League-Achtelfinale gesehen hätte. Kein Andy Schmid, kein Hendrik Pekeler, kein Gudjon Valur Sigurdsson. Stattdessen Luca Braun, Patrick Zweigner und Lukas Wichmann. „Ich hatte mich eigentlich auf viele bekannte Gesichter gefreut, aber heute kannte ich niemanden im Löwen-Trikot“, sagte Kielces Rückraum-Mann Krzysztof Lijewski, der in der Saison 2011/2012 für den badischen Bundesligisten aktiv war und meinte: „Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung der Löwen in diesem Chaos der Verbände.“

Die blutigen Amateure aus der Rhein-Neckar-Region, die angesichts der Terminkollision mit dem Bundesligaspiel der Löwen in Kiel die Partie in Polen bestreiten mussten, verloren erwartungsgemäß mit 17:41. Auf die Stimmung drückte die klare Niederlage trotzdem nicht. Im Gegenteil: Die Jung-Löwen freuten sich über eine Partie vor 4000 Zuschauern, die auch noch live im Fernsehen übertragen wurde. „Es ging darum, Spaß zu haben. Dass es am Ende drei Klassen Unterschied sind, hat man gesehen. Deswegen fühlen wir uns aber nicht schlecht“, sagte Torwart Lucas Bauer, der zwar schon ein paar Mal im Bundesligakader stand, für den aber die Partie in Kielce trotzdem etwas ganz Besonderes war: „Die Chance, in einem Champions-League-Spiel von Beginn an dabei zu sein, werden viele von uns vermutlich nur einmal im Leben haben. Wir werden diese Partie als Geschenk mitnehmen. Dieses Erlebnis hat uns als Mannschaft auf jeden Fall zusammengeschweißt.“

„Wir hatten unseren Spaß“

Bis zum 3:6 nach neun Minuten hielten die badischen Jungspunde noch einigermaßen mit. Frech und unbekümmert traten sie in den Anfangsminuten auf. Der Mannheimer Rico Keller suchte immer wieder die Eins-gegen-Eins-Duelle und war am Ende mit fünf Treffern bei elf Versuchen auch bester Torschütze seines Teams: „Wir konnten den Gegner ein bisschen ärgern. Am Ende hat man gemerkt, dass wir körperlich unterlegen sind. Aber wenn Kielce uns nicht aus der Halle gehauen hätte, wäre es auch ein Wunder gewesen. Wir hatten unseren Spaß, die Stimmung war brutal – auch wenn wir ausgepfiffen wurden.“ Und so stand unter dem Strich ein „geiles Erlebnis“, wie es Kreisläufer Lars Röller nannte.