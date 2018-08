Die große Gier nach neuen Glücksgefühlen

Nach zwei Meister-schaften und einem Pokalsieg sind die erfolgshungrigen Löwen auf den Geschmack gekommen – und haben sich gut verstärkt.

In seinem kleinen Reich im Kronauer Trainingszentrum wurde es Tag für Tag immer heißer. Zwei Waschmaschinen und ein Trockner liefen pausenlos, sie gaben entsprechend Wärme ab – und dann war da noch die Hitzewelle, die Konrad Hoffmann wie allen anderen zu schaffen machte. Doch „Conny“, wie der Betreuer der Rhein-Neckar Löwen von allen genannt wird, ließ sich nicht unterkriegen. Er wusch in den vergangenen Wochen unentwegt durchgeschwitzte T-Shirts, Hosen und Trikots, die nach harter, intensiver Arbeit rochen und von den Spielern stets in verschiedene Wäscheboxen geworfen wurden. Hinterherräumen muss „Conny“, die gute Seele des Vereins, eigentlich nie irgendjemandem. „Da gibt es kaum etwas zu meckern“, lobt Hoffmann, der von allen geschätzt wird.

Auch von Trainer Nikolaj Jacobsen, der seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 für eine familiäre Wohlfühl-Atmosphäre bei den Badenern sorgt und den Club zu großen Erfolgen führte: Meister 2016, Meister 2017, Pokalsieger 2018. In der vergangenen Runde war sogar das Double drin, doch auf der Zielgeraden schenkten die Löwen den sicher geglaubten ersten Platz in der Bundesliga noch her. „Vor der Saison hätte ich nicht gedacht, dass wir überhaupt unter die ersten drei Mannschaften kommen. Insofern war es eigentlich ein gutes Jahr. Aber wenn man dann so knapp scheitert, fällt es schwer, das zu akzeptieren. Ich habe ein paar harte Wochen durchlebt“, räumt der dänische Erfolgstrainer ein. Gleichwohl möchte er aber nicht, dass der Pokalsieg im Nachhinein nur als „Trostpreis“ abgetan wird: „Dieser Erfolg war vielleicht sogar der wichtigste Titel für diesen Verein, weil sich von nun an niemand mehr das Gerede anhören muss, dass wir diesen Pokalsieg nicht drauf haben. Diese Geschichte hat sich für immer erledigt.“

In die neue Runde starten die Löwen mit einem in der Breite deutlich besser aufgestellten Kader als zuletzt. „Wir haben jetzt mehr Wechselmöglichkeiten“, sagt der Sportliche Leiter Oliver Roggisch, der im THW Kiel den großen Favoriten auf die Meisterschaft sieht. Auch Jacobsen legt sich auf die Norddeutschen fest und meint, dass man in dieser Saison „richtig, richtig gut sein muss, um Meister zu werden“. In der vergangenen Spielzeit stand die SG Flensburg-Handewitt, auf die der Pokalsieger morgen (19.30 Uhr) in Düsseldorf im Duell um den Supercup trifft, mit zwölf Minuspunkten an der Spitze.

31 Siege bis zum Titel

Diese Ausbeute – glaubt Jacobsen – werde im Juni 2019 keinesfalls reichen, um ganz oben zu stehen: „Dafür werden die Kieler zu gut sein, weil sie eben keine Champions-League-Belastung haben. Und deswegen laufen sie auch nicht so oft Gefahr, mal irgendwo auszurutschen.“ Drei, vier Niederlagen dürfe man sich maximal erlauben, um Meister zu werden, rechnet der dänische Erfolgstrainer hoch.

Kurzum: Wer diese große Herausforderung mit den 30 oder 31 Siegen meistern will, muss nicht nur gut, sondern überragend, schlichtweg Weltklasse sein. Infrage kommen dafür nicht viele Teams, die Löwen gehören aber zweifelsohne zu diesem elitären Kreis. Sie haben dieses fabelhafte Kunststück mit den vielen Siegen in der stärksten Liga der Welt schließlich zwei Mal vollbracht – und möchten es gerne wiederholen. Die Gier nach neuen Glücksgefühlen ist beim Bundesligisten förmlich spürbar, die Sehnsucht nach der Schale groß. „In der vergangenen Saison haben wir die Meisterschaft verschenkt“, sagt Abwehrchef Gedeón Guardiola und stellt unmissverständlich klar: „Deswegen brauchen wir diesen dritten Titel.“

Das wäre gewiss auch ganz im Sinne von „Conny“ Hoffmann – zumal die Trikots am Saisonende dann nicht mehr nur nach Schweiß, sondern vor allem auch nach Bier und Sekt riechen würden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018