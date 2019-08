Die Löwen mit Hängen und Würgen

Ludwigshafen. Erschöpft und abgekämpft schritt Romain Lagarde vom Feld in der Eberthalle. Aber er ging auch mit einem guten Gefühl in die Kabine. „Wir haben die zwei Punkte, das ist das Wichtigste“, sagte der französische Neuzugang der Rhein-Neckar Löwen auf Deutsch. Die ersten Standard-Antworten hat der 22-Jährige also schon drauf, weit mehr als Standard war indessen das, was der

...