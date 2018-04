Die Lust auf das Optimum

Anzeige

Mannheim.Das Gefühl war für Patrick Groetzki ein bisschen ungewohnt. Mit sechs Toren Vorsprung führten die Rhein-Neckar Löwen zur Pause gegen die HSG Wetzlar. „Nach den zurückliegenden Heimspielen hat man da schon gedacht: Das ist jetzt irgendwie ein bisschen wenig heute“, scherzte der Rechtsaußen des deutschen Handball-Meisters, der gegen die Mittelhessen mit 34:25 (17:11) gewann und seine imposante Heimserie fortsetzte. In der SAP Arena haben die Badener in dieser Bundesliga-Saison noch keinen Zähler abgegeben, gegen den VfL Gummersbach und den TBV Lemgo lag der zweifache deutsche Meister zuletzt nach 30 Minuten sogar mit 11 und 19 Treffern in Front – doch „verunsichern“ ließen sich die Löwen von der ungewohnt „knappen“ Halbzeitführung nicht. Sie zogen einfach ihr Ding durch und feierten einen ungefährdeten Erfolg – obwohl es gerade im gebundenen Offensivspiel trotz der 34 erzielten Treffer noch Steigerungsbedarf gibt.

Löwen: Appelgren, Palicka (bei einem Siebenmeter) - Sigurdsson ... Löwen: Appelgren, Palicka (bei einem Siebenmeter) - Sigurdsson (5/2), Pekeler (6), Groetzki (2) - Mensah Larsen (2), Schmid (7/2), Petersson (4) - Taleski, Baena (1), Reinkind (2), Ekdahl du Rietz (5), Radivojevic, Tollbring, Bliznac (n.e.). HSG Wetzlar: Buric, Weber – Kohlbacher (3), Klesniks, Cavor (4), Ferraz (2), Lindskog, Schefvert (1), Hermann (2), Kneer (1), Mirkulovski (3), Holst (4/3), Björnsen (3), Kvist (1), Pöter, Volentics (1). Schiedsrichter: Brodbeck/Reich. Zuschauer: 10 023. Strafminuten: Mensah (2), Groetzki (2), Taleski (4) – Kneer (2), Schefvert (2). Beste Spieler: Appelgren, Petersson, Pekeler – Buric.

„Müssen es besser machen“

„Eigentlich verlief die ganze Partie ein wenig zäh“, resümierte Kapitän Andy Schmid, der mit sieben Treffern wieder einmal bester Torschütze seiner Mannschaft war: „Wir waren nicht am Optimum und gewinnen trotzdem mit neun Treffern Differenz. Das ist eine Stärke, wenn man souverän gewinnt, obwohl man gar nicht gut spielt. Insofern sind wir glücklich über das Ergebnis, aber nicht über unsere Spielweise. Denn wir wissen auch: Wenn wir in Hannover etwas holen wollen, müssen wir es besser machen.“

In der niedersächsischen Landeshauptstadt steht für die Löwen am Donnerstag (19 Uhr) das nächste Topspiel an. Mit einem Sieg beim Tabellenfünften, der in dieser Saison zuhause erst einen Punkt abgegeben hat, würden die Badener zweifelsohne einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung machen – denn dann hätten sie einen weiteren potenziellen Stolperstein hinter sich gelassen. Das weiß auch Trainer Nikolaj Jacobsen, der allerdings auf die vielen schweren Aufgaben verweist, die noch auf seine Mannschaft zukommen: „Der Partie in Hannover folgt das Heimspiel gegen Magdeburg. Dann geht es nach Berlin. In den nächsten drei Ligapartien kann sich viel entscheiden.“