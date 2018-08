Die Lust nach der Leidenszeit

Mannheim.Vladan Lipovina quälte sich – und alles tat ein bisschen mehr weh als sonst. Dabei ist der Handballprofi der Rhein-Neckar Löwen durchaus eine hohe körperliche Belastung gewohnt. Doch in diesem Sommer war alles anders. Der 25-Jährige musste sich nach monatelanger Krankheit (aus Rücksichtnahme auf die Privatsphäre des Spielers wird die Diagnose nicht veröffentlicht) zurückkämpfen – und machte das nicht nur mit bewundernswerter Tapferkeit, sondern vor allem mit viel Disziplin und Ehrgeiz. Der Sommerurlaub fiel aus, stattdessen schuftete der 1,98-Meter-Mann an seinem Comeback, nahm sich in seiner Heimat Montenegro sogar einen Privattrainer, um auf einem ordentlichen Fitnessniveau bei seinem neuen Verein einzusteigen.

Vier Tore gegen Fürstenfeldbruck

„Ich bin froh, dass ich diese Zeit hinter mir gelassen habe und freue mich darauf, jetzt endlich wieder Handball zu spielen“, sagt der Mann von der rechten Rückraumseite, der am Wochenende mit dem zweifachen deutschen Meister im Pokal-Einsatz war. Am Samstag besiegten die Badener den Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck mit 43:19 (20:12), 24 Stunden später bezwangen die Löwen Lipovinas Ex-Verein TV Hüttenberg mit 38:29 (20:10). Mit den Mittelhessen war der Linkshänder, der gegen den TuS vier Treffer erzielte und im Duell mit dem TVH leer ausging, in der vergangenen Runde aus der Bundesliga abgestiegen, allerdings bestritt er wegen seiner Erkrankung nach der EM-Pause kein Spiel mehr für die Mittelhessen. „Schade, dass es so zu Ende gegangen ist. Der Abstieg war unnötig, viele Spiele wurden knapp verloren“, sagt der 25-Jährige, dessen Wurfgewalt den Hüttenbergern in der Rückrunde fehlte.

Genau diese Qualität will er nun bei den Löwen einbringen. „Im linken Arm hat er einen Hammer“, lobt der Sportliche Leiter Oliver Roggisch. Es bleibt aber die Frage, wann Lipovina voll einsetzbar ist. Trainer Nikolaj Jacobsen geht nicht davon aus, ihn schon zum Saisonstart in Topform zu sehen. „Vladan muss noch Muskelmasse aufbauen“, sagt der Coach: „Aber wir sehen Potenzial in ihm, sein Wurf soll uns aus der Distanz Tore bringen.“

Trotzdem kam die Verpflichtung des Montenegriners überraschend, schließlich hatte der Halbrechte schon zuvor bei der HSG Wetzlar nicht bewiesen, dass er höhen Ansprüchen genügt. Allerdings hatten die Löwen auch keine große Auswahl bei der Spielersuche. „Vladan kennt die Liga und kann die Sprache, deswegen haben wir ihn geholt. Nachdem Harald Reinkind seine Ausstiegsklausel genutzt hatte, war der Markt für uns überschaubar. Etwas Exotisches zu machen, hätte keinen Sinn gemacht“, sagt Jacobsen, dem die Abwehrschwächen Lipovinas keine Bauchschmerzen bereiten: „Meine personellen Möglichkeiten sind größer geworden in der Deckung. Ich habe Jannik Kohlbacher und Jesper Nielsen, die auf der Halbposition für Vladan verteidigen können. Auch Mads Mensah Larsen ist dort einsetzbar.“

Und gesetzt ist auf der halbrechten Position ohnehin Alexander Petersson, der wieder den Großteil der Arbeit wird erledigen müssen – aber mit seinen 38 Jahren mehr entlastet werden soll als in der Vergangenheit. „Ihm können wir sicher nicht noch einmal so ein Jahr wie das vergangene zumuten“, sagt Roggisch: „Alex braucht mehr Unterstützung.“

Und zwar auch von Lipovina, der um die große Chance weiß, die sich ihm in diesem Sommer unverhofft bei einem der großen europäischen Spitzenvereine geboten hat, nachdem er vor seinem Engagement in Hüttenberg schon in der Handball-Diaspora Dubai gelandet war. Finanziell wird das Abenteuer im Emirat fraglos interessant gewesen sein, sportliche Entwicklungsschritte sind dort allerdings kaum möglich. Das weiß auch der Neu-Löwe.

„Für ein halbes Jahr kann man das mal machen. Dubai ist wirklich verrückt, das war ein krasses Erlebnis“, sagt Lipovina und ergänzt: „Ich möchte diese Erfahrung nicht missen, aber das sportliche Niveau war natürlich überschaubar.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018