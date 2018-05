Die Sehnsucht der Unvollendeten

Anzeige

Hamburg.Verschenkte Siege, Niederlagen in der Verlängerung, Schocks mit dem Schlusspfiff. Alles war schon dabei. Die Rhein-Neckar Löwen und das Final Four um den DHB-Pokal – das ist eine besondere, vielleicht sogar spezielle und vor allem bislang keine harmonische Beziehung. Sie ist geprägt von großen Hoffnungen und hohen Zielen, von schlimmen Enttäuschungen und bitteren Niederlagen. Eine lange Geschichte, die nicht vollständig ist. Es fehlt noch das Happy End – vielleicht gelingt es in diesem Jahr.

Der deutsche Handball-Meister verzagt zumindest nicht, er nimmt an diesem Wochenende seinen elften Anlauf. „Es ist unser Anspruch, diesen Wettbewerb endlich einmal zu gewinnen“, sagt Rechtsaußen Patrick Groetzki, der genau weiß: Bislang lief das Turnier meistens nach dem gleichen Muster ab. Anreise am Freitag, Halbfinal-Niederlage am Samstag. Immerhin drei Mal (2006, 2007, 2010) durften die Löwen sonntags auch noch das Finale spielen, aber auch in diesen Jahren kehrten sie unvollendet heim. Doch damit soll jetzt Schluss und das Streben nach Glück von Erfolg gekrönt sein.

Pokal-Splitter Prämie: Für die Teilnahme am Final Four um den DHB-Pokal erhält jeder Verein 90 000 Euro. Trophäe: Der Siegerpokal wurde 2012 von der Silbermanufaktur Koch & Bergfeld aus Bremen hergestellt. Er ist 49 Zentimeter hoch und 3,5 Kilogramm schwer. Die Trophäe hat einen Wert von 20 000 Euro, der Name des neuen Pokalsiegers wird direkt nach dem Finale eingraviert. Austragungsort: Seit 2003 wird der DHB-Pokalsieger in Hamburg ermittelt. Videobeweis: Mithilfe von insgesamt acht Kamerasignalen können Spielsituationen im Bedarfsfall ausschließlich von Schiedsrichtern überprüft werden. Internationales Interesse: Das Final Four wird in 20 Ländern übertragen. Schiedsrichtergespanne: Lars Geipel/Marcus Helbig; Fabian Baumgart/Sascha Wild; Peter Behrens/Marc Fasthoff.

Im morgigen Halbfinale (15.15 Uhr/ARD) trifft der Bundesliga-Spitzenreiter auf den SC Magdeburg. „Das ist ein Druckspiel – und damit haben wir in Hamburg miserable Erfahrungen gemacht“, sagt Kapitän Schmid, der mit seiner Mannschaft in den vergangenen Jahren in der Bundesliga allerdings bewiesen hat, auch Schlüsselspiele gewinnen und große Erwartungen erfüllen zu können.