Die Titelformel lautet: Sechs Spiele, vier Siege

Hannover.Der Ansprache des Trainers Nikolaj Jacobsen folgte der Applaus der Mannschaft, dann kam der Coach auch schon aus der Kabine. In der rechten Hand hielt er ein Sieger-Bier – und sein Gesicht drückte vor allem eines aus: Erleichterung. Mit dem 26:23 (14:13)-Erfolg bei der zuvor in dieser Saison in eigener Halle noch ungeschlagenen TSV Hannover-Burgdorf machten die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga einen Riesenschritt Richtung Meisterschaft. Ist der rote Teppich etwa schon ausgerollt? „Ich sehe keinen“, sagte Jacobsen und lachte: „Aber wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Und nun müssen wir es zu Ende bringen.“

Sechs Spiele stehen für die Badener noch an, das Restprogramm mit der schweren Aufgabe in Berlin und den kniffligen Heimpartien gegen Magdeburg und Melsungen hat es in sich. Allerdings haben die Löwen auch vier Minuspunkte weniger auf dem Konto als Verfolger SG Flensburg-Handewitt, auch die Tordifferenz ist um 70 Treffer besser als die der Norddeutschen. „Es sieht gut aus und wir können nicht sagen, dass wir unter die ersten Zwei kommen wollen. Wir sind der Topfavorit auf die Meisterschaft“, sagte Kapitän Andy Schmid, der im komfortablen Vorsprung aber auch eine Gefahr sieht.

Und genau deshalb gab er nach dem Sieg in Hannover den Mahner und Warner, damit niemand nachlässt. „Man hat bei unserem Spiel in Kiel gesehen, dass man mit dem Wissen, dass eine Niederlage kein Drama wäre, vielleicht weniger bereit ist“, sagte der Schweizer und erinnerte an den schwachen Auftritt beim 22:27 vor vier Wochen an der Ostsee. Er ist sich sicher: „Wir sind eine Mannschaft, die Druck benötigt. Vor vier Jahren sind wir umgekippt und haben die Meisterschaft verpasst. Aber mittlerweile tut es uns gut zu wissen, dass es um alles geht.“