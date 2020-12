Drohender Domino-Effekt

Mannheim.Wenn der erste Stein fällt, folgen nicht selten viele weitere. Es muss eben nur der Anfang für den berühmten Domino-Effekt gemacht werden. Und für eben diesen Anfang sorgte am Montag Patrick Wiencek, als er als erster deutscher Nationalspieler seine Teilnahme an der umstrittenen Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten absagte. Die Frage lautet nun: Wer folgt dem Kreisläufer des THW Kiel? Kandidaten gibt es zumindest einige.

Wienceks Vereinskollege Hendrik Pekeler kritisierte mit Blick auf die Corona-Pandemie schon im Vorfeld die Länderspiel-Woche im November – und behielt mit seinen Sorgen und Ängsten sogar recht, als gleich vier deutsche Nationalspieler im Anschluss an die Begegnungen gegen Bosnien und in Estland positiv auf das Virus getestet wurden.

Mehrere Spieler denken an Absage

Die WM in Ägypten hält der Mann aus dem hohen Norden für „nicht vertretbar“, wie der 29-Jährige mehrfach betonte. Die am Dienstag in seinem Club bekannt gewordenen Corona-Fälle dürften dieses Gefühl bei ihm und auch bei Steffen Weinhold verstärken, der ebenfalls beim THW unter Vertrag steht und zuletzt die Frage aufwarf, ob unter den momentanen Umständen und in dieser Zeit solch ein Turnier wirklich notwendig sei.

Tun er und Pekeler es also ihrem Kollegen Wiencek gleich und sagen für die WM ab? Bekannt ist bislang nichts. Nach Informationen dieser Redaktion denken aber zumindest mehrere Profis aus dem vorläufigen WM-Aufgebot an einen Turnierverzicht.

Bundestrainer Alfred Gislason kennt das Kieler Trio mit Weinhold, Pekeler und Wiencek aus gemeinsamen Jahren beim THW und hofft, dass nicht noch weitere Spieler lieber in der Heimat bleiben. Für die Weltmeisterschaft hatte sich zuletzt Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen ausgesprochen. Sein schwedischer Club-Kollege Lukas Nilsson verzichtet hingegen freiwilillig auf eine Reise nach Nordafrika.

Optimistischer Präsident

Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), glaubt daran, dass es nicht viele weitere Absagen geben wird. „Ich gehe derzeit weiter von einer hohen Zustimmung zu einer Teilnahme an der WM in Ägypten aus. Das stimmt mich zuversichtlich“, sagte der 61-Jährige dieser Redaktion und äußerte wie auch Gislason Verständnis für Wienceks Absage: „Ich respektiere den Entschluss. Meinem Verständnis nach hat sich Patrick vor allem mit Blick auf seine Familie und eine lange Abwesenheit im Januar so entschieden. Das ist – trotz der insgesamt herausfordernden Zeiten – auch eine sehr persönliche Situation, für die ich Verständnis habe.“

Michelmann weilt gerade bei der Europameisterschaft der Frauen in Dänemark. „Auch da gab es insbesondere nach der Absage Norwegens als Co-Veranstalter sicher das eine oder andere Fragezeichen. Ich ziehe den Hut, wie die Dänen und die EHF gemeinsam diese für den Frauenhandball so wichtige Großveranstaltung organisieren und das bei einem hohen Maß an Sicherheit für alle beteiligten Spielerinnen und Offiziellen“, sagte der DHB-Präsident und meinte mit Blick auf die Männer-WM in Ägypten: „Vielleicht sollten auch wir wieder stärker lösungsorientiert an die Probleme herangehen. Da sind die Dänen ein gutes Beispiel.“

Nur noch 32 Profis zur Auswahl

Mitte November hatte Gislason 35 Spieler in seinen vorläufigen WM-Kader berufen, erst kurz vor dem Turnier muss er sein Aufgebot auf 20 Profis reduzieren. Franz Semper und Tim Suton stehen aber jeweils wegen einer Kreuzbandverletzung nicht zur Verfügung. Es folgte Wienceks Absage, weshalb dem Bundestrainer nur noch 32 Spieler zur Verfügung stehen. Immer vorausgesetzt, dass jeder von den Verbliebenen überhaupt nach Ägypten reisen will.

