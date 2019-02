Duell mit Flensburg droht

Mannheim.Der vorletzte Spieltag in der Handball-Champions-League ist abgeschlossen – und mit Blick aufs Achtelfinale haben die Rhein-Neckar Löwen etwas Klarheit. Fest steht: Nach dem Sieg von Vardar Skopje bei IFK Kristianstad hat der Bundesligist keine Chance mehr auf Rang drei in der Vorrundengruppe A. Im besten Fall werden die Badener Vierter, im schlechtesten Fünfter.

Welchen Vorteil bringt der vierte Platz?

In diesem Fall würden die Löwen das Achtelfinal-Rückspiel am 27. März in der SAP Arena austragen. Ein kleines, aber kein entscheidendes Plus im Vergleich zum fünften Rang. Aber: Als Vierter der Gruppe A würde der zweifache deutsche Meister im Achtelfinale auf einen vermeintlich leichteren Gegner treffen, nämlich den Fünften der Gruppe B.

Wer sind die potenziellen Achtelfinal-Gegner als Tabellenvierter?

Sehr wahrscheinlich bekommt es der Bundesliga-Dritte in diesem Fall mit Motor Saporoschje (11 Punkte) zu tun. Der ukrainische Meister kann theoretisch aber selbst noch Vierter in der Gruppe B werden, wenn HBC Nantes (13 Punkte) bei der SG Flensburg-Handewitt (14 Punkte) verliert und Saporoschje selbst beim feststehenden Gruppensieger und Titel-Topfavoriten Paris Saint-Germain (22 Punkte) gewinnt – ein allerdings unrealistisches Szenario. Rechnerisch kann Saporoschje auch noch Sechster werden und von HC Zagreb (10 Punkte) überholt werden, aber dann müssten die Kroaten bei Pick Szeged (19 Punkte) für eine Überraschung sorgen. Zusammengefasst: Werden die Löwen Vierter, treffen sie im Achtelfinale vermutlich auf Saporoschje. Aber auch Nantes und Zagreb sind mögliche Rivalen.

Wie erreichen die Badener den vierten Platz?

Aus eigener Kraft nicht. Der deutsche Pokalsieger und Vive Kielce sind punktgleich (14), die Polen haben aber das direkte Duell für sich entschieden. Sprich: Die Badener brauchen Schützenhilfe und müssen am letzten Spieltag besser als Kielce abschneiden. Die Badener treten am Samstag beim Tabellenführer FC Barcelona (22 Punkte) an. Eine schwere Aufgabe. Allerdings haben die Katalanen den Gruppensieg sicher. Und das Hinspiel gewannen die Löwen. Kielce muss in eigener Halle gegen Telekom Veszprém (18 Punkte) ran. Die Ungarn brauchen im Fernduell um Platz zwei mit Skopje (17 Punkte) einen Sieg.

Hätte der vierte Platz auch Nachteile?

Das kann man so sehen. „Vielleicht ist Platz fünf sogar besser für uns als Rang vier“, mutmaßt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen und denkt dabei an das Viertelfinale. Denn sollte seine Mannschaft Vierter werden und das Achtelfinale überstehen, würde sie in der darauffolgenden Runde definitiv auf Paris treffen. Die Franzosen sind wegen des Gruppensiegs fürs Viertelfinale gesetzt und überspringen die erste K.o.-Runde. Das Duell mit dem Verein des Ex- und Bald-wieder-Löwen Uwe Gensheimer würde fraglos Halle und Kasse füllen, aber ziemlich sicher auch das Aus bedeuten und den Traum vom Einzug ins Final Four platzen lassen. Aber: Als Gruppenfünfter würde es auch nicht einfach, denn dann ginge es im Viertelfinale erneut gegen Barcelona. Doch zunächst einmal muss das Achtelfinale überstanden werden – und das misslang den Löwen zuletzt vier Mal in Folge.

Wer sind die potenziellen Achtelfinal-Gegner als Tabellenfünfter?

In diesem Fall ist ein Duell mit HBC Nantes (13 Punkte) die wahrscheinlichste Variante. Der letztjährige Finalist und Tabellenzweite der französischen Liga muss am letzten Vorrunden-Spieltag in Flensburg (14 Punkte) antreten. Mit einem Remis an der Ostsee ist Nantes sicher Vierter, bei einer Niederlage droht – siehe oben – im schlimmsten Fall noch der fünfte Rang, wenn Saporoschje wider Erwarten fürs Wunder von Paris sorgt. Gewinnt Nantes in Flensburg, rutschen die Norddeutschen sogar noch auf Rang vier ab und träfen auf die Löwen. Keine Frage: Eine schwierigere Aufgabe als den verlustpunktfreien Bundesliga-Spitzenreiter gäbe es wohl kaum. Zusammengefasst: Werden die Badener Fünfter, treffen sie im Achtelfinale vermutlich auf Nantes. Auch Flensburg und Saporoschje sind als Gegner aber möglich. Das Hinspiel würde am 20. März in Mannheim stattfinden.

