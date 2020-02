EHF-Cup sorgt für Rückenwind

Mannheim.Die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben war für die Rhein-Neckar Löwen zuletzt oft mehr Hemmschuh als prestigeträchtiges Zubrot. Terminkollisionen, anstrengende Reisen und Rhythmusbrecher mit Blick auf die Titeljagd in der Bundesliga – vor allem die Champions-League-Teilnahme gestaltete sich in der Vergangenheit oft als zweischneidiges Schwert und war selten Ursache für Rückenwind. In

...