EHF macht ernst – aber ein Ausweg bleibt noch

Mannheim.Die Fronten sind verhärtet – und spätestens heute soll eine Lösung her. Wie angedroht und von dieser Zeitung sowie den „Kieler Nachrichten“ zuvor exklusiv berichtet, hat die Europäische Handball-Föderation (EHF) in der Champions League die Achtelfinal-Hinspiele der Rhein-Neckar Löwen und des THW Kiel bei Vive Kielce und Pick Szeged auf den 24. März angesetzt. Dies sei unter Berücksichtigung der Hallenverfügbarkeit, der TV-Situation in Polen und Ungarn sowie der Priorität, die dem jeweils heimischen TV-Markt eingeräumt wird, nicht anders möglich gewesen, teilte die EHF mit.

Das Problem: An diesem Tag stehen sich die beiden deutschen Clubs in der Bundesliga direkt gegenüber. Die Begegnung wird live von der ARD übertragen und kann deswegen nicht verlegt werden. Die EHF möchte die Löwen und die Kieler dazu zwingen, auf ihr Heimrecht im Champions-League-Rückspiel zu verzichten und stattdessen zunächst am 21./22. März in eigener Halle anzutreten. Den Heimvorteil im entscheidenden zweiten Duell wollen die beiden deutschen Clubs aber nicht aufgeben. Für ihre Entscheidung hatte die EHF den Vereinen ein Ultimatum bis gestern gestellt und es dann verlängert. Heute müssen sich der THW und die Löwen entscheiden, ob sie ihr Heimrecht tauschen. Ansonsten sollen sie am 24. März Champions-League-Partien in Polen und Ungarn bestreiten.

„Unglaubliche Unprofessionalität“

Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann saß gestern den ganzen Tag am Telefon und versuchte zwischen den verschiedenen Parteien zu vermitteln. Das Vorgehen der EHF oder der Umgang der Handball-Bundesliga (HBL) mit der Terminierung der Begegnung zwischen dem THW und den Löwen wollte sie deswegen nicht kommentieren. „Da ich mich immer dafür ausgesprochen habe, dass die Beteiligten miteinander reden sollten und nicht in der Presse übereinander, würde ich das gerne in der aktuellen Situation auch so machen“, sagte die Löwen-Managerin im Gespräch mit dieser Zeitung und ergänzte: „Es gibt noch keine Lösung, mit der wir leben können. Die Abstimmung mit Kiel läuft sehr gut und unsere Überlegungen gehen in die gleiche Richtung.“