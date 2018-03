EHF stellt dem deutschen Meister ein Ultimatum

Anzeige

„Sowohl Szeged als auch Kielce haben klar abgelehnt, ihre Heimspiele während der Woche zu spielen“, teilt Glaser in seinem Schreiben mit und führt weiter aus: „Wir sehen es seitens der EHF daher als die am wenigsten schlechte Lösung an, dass wir in beiden Partien einen Heimrechttausch vornehmen.“ Natürlich sei diese Lösung nicht im sportlichen Sinne des Wettbewerbs, räumt Glaser in seinem Schreiben ein. Es gelte vor allem aber auch, eine Konstellation wie im vergangenen November zu vermeiden. Vor vier Monaten mussten die Löwen samstags das ARD-Livespiel in Leipzig bestreiten und sonntags beim FC Barcelona ran. Damals stand der Champions-League-Termin allerdings deutlich früher als der Bundesliga-Spielplan fest. So ist es auch diesmal.

Glaser versucht unterdessen, dem THW und den Löwen den Verzicht auf das Rückspiel in eigener Halle ein wenig schmackhaft zu machen: „Ein kleines Argument für den Heimrechttausch wäre, dass dann beide im Vorfeld der Direktbegegnung keine Auslandsreise haben, sondern ein Heimspiel. Dies ist im Hinblick auf die Wichtigkeit der Samstagpartie in der Bundesliga nicht zu unterschätzen.“ Und: „Wir haben inzwischen auch gelernt, dass das Heim- bzw. Auswärtsrecht auf diesem Niveau nicht mehr die Wertigkeit von früher aufweist.“ Zum Vorgehen der EHF war von den Löwen gestern Abend bis zum Druckbeginn dieser Ausgabe keine Stellungnahme zu bekommen.

Klare Regelung für neue Saison

Unterdessen hat die EHF ebenfalls beschlossen, dass ab der kommenden Saison die dann nur noch zwei deutschen Champions-League-Starter ihre Heimspiele immer mittwochs bestreiten. Das geht aus einem weiteren Schreiben an mehrere Bundesligisten hervor, das ebenfalls dieser Zeitung vorliegt. Außerdem wird künftig nur noch eine deutsche Mannschaft pro Woche ein Heimspiel bestreiten. Im Gegenzug werden laut des Schreibens künftig alle Auswärtsspiele der deutschen Champions-League-Starter „grundsätzlich am Samstag/Sonntag“ stattfinden. Es drohen also weiterhin Spiele im anstrengenden Donnerstag-Samstag-Rhythmus.

