Ein Auftritt, der viele Fragen aufwirft

Lemgo.Frustriert schlichen die Rhein-Neckar Löwen vom Feld. Das Entsetzen stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Wahrscheinlich konnten sie sich diesen erschreckenden, phasenweise sogar desolaten Auftritt in der Handball-Bundesliga beim TBV Lemgo auch selbst kaum erklären. Bei den Ostwestfalen unterlagen die Badener am Donnerstagabend vollkommen verdient mit 25:30 (14:17). Fest steht: In dieser Verfassung braucht der zweifache deutsche Meister nicht an die Champions-League-Qualifikation zu denken, in dieser Form ist vielmehr sogar die Qualifikation für den EHF-Pokal in Gefahr. Und außer Frage steht ebenfalls, dass dieser Auftritt Fragen aufwirft. Noch immer ist in dieser Saison keine Entwicklung, kein Konzept und vor allem keine Steigerung zu sehen.

„Es ist bitter, das sagen zu müssen. Aber wir sind heute von einer deutlich besseren Mannschaft geschlagen worden. Lemgo war in allen Mannschaftsteilen das bessere Team“, räumte auch Spielmacher Andy Schmid nach der Partie unumwunden ein.

Die Löwen zeigten einen ganz schwachen Auftritt in der ersten Halbzeit, auch wenn sie zunächst noch mit 3:2 führten (4.). Aber dann häuften sich die Probleme: Alexander Petersson kam überhaupt nicht in die Begegnung, startete mit zwei Ballverlusten und zwei Fehlwürfen. Im Tor bekam Andreas Palicka fast keine Hand an den Ball und noch dazu fingen sich die Badener unzählige Treffer über das Deckungszentrum, in dem erneut Ilija Abutovic und Jesper Nielsen verteidigten. Gedeón Guardiola schaute wieder einmal zu und sah von der Bank aus zudem, wie seine Mannschaft die Angriffe häufig ohne Überzeugung vortrug und sich etliche einfache Treffer über denen Gegenstoß und die zweite Welle einhandelte.

Bei einem 6:9-Rückstand (13.) nahm Löwen-Trainer Kristján Andrésson seine erste Auszeit, er beließ es allerdings bei einer einzigen personellen Veränderung. Mikael Appelgren rückte zwischen die Pfosten, der Schwede blieb aber erst einmal 14 Minuten ohne eine einzige Parade. Kreisläufer Jannik Kohlbacher brachte den zweifachen deutschen Meister dennoch zunächst auf 9:10 (19.) heran, wenig später folgte aber gleich der nächste Fehlwurf von Petersson und natürlich fanden die Ostwestfalen auch wieder Kreisläufer Christopher Theuerkauf im badischen Deckungszentrum, das diese Bezeichnung nicht verdient hatte.

Im Angriff lief es für die Löwen mit zunehmender Spieldauer zwar etwas besser, auch weil es Niclas Kirkeløkke deutlich besser als Petersson machte und mit feinen Anspielen Kohlbacher und Patrick Groetzki in Szene setzte. Letzterer zeigte mit vier Treffern im ersten Durchgang praktisch als einziger im gelben Dress eine gute Leistung, doch es blieb die Gegentorflut. Nach 25 Minuten hatte Andrésson ein Einsehen und beorderte Guardiola für Nielsen aufs Feld, beim 16:14 für Lemgo hatten die Löwen sogar noch die Chance, nur mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Pause zu gehen. Doch Kohlbacher stand bei seinem Abschluss im Kreis und der Lemgoer Dani Baijens traf mit dem Pausenpfiff zum 17:14 für sein Team.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kehrten bei den Löwen Palicka und Petersson zurück aufs Feld, die zuvor eingewechselten Kirkeløkke und Appelgren mussten wieder weichen. Doch am Spiel änderte sich nichts, weil die Badener im Angriff den Ball verloren und Lemgo auf 19:15 (34.) erhöhte.

Uwe Gensheimer und Steffen Fäth verkürzten zwar mit einem Doppelschlag (19:17/37.), aber auch das verlieh den Badenern keinerlei Stabilität. Im Gegenteil: Sie machten einfach immer und immer wieder die gleichen Fehler. Andy Schmids Kreisanspiel kam nicht an, Lemgo lief einen Gegenstoß und schon stand es wieder 21:17 (41.).

Mitte der zweiten Halbzeit stabilisierte sich zumindest die Deckung ein wenig, doch auch daraus schlug der zweifache deutsche Meister kein Kapital, weil er seine Chancen nicht nutzte. Die Ostwestfalen hatten entsprechend wenig Mühe, ihren Vorsprung zu verteidigen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019