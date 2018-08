Ein bisschen Spaß muss sein

Anzeige

Abschließender Testspielsieg

Von Donnerstagabend bis Sonntag weilten die Löwen im Schwarzwald auf 1025 Metern Höhe, der Sportliche Leiter Oliver Roggisch sprach abschließend von einer „fantastischen Zeit“, was seiner Meinung nach auch daran lag, dass es auf dem Berg eben kühler als im Tal ist. „Jeder ist mal herzlich eingeladen, bei diesen Temperaturen in unsere Kronauer Trainingshalle zu kommen. Das ist nicht unbedingt schön“, meinte Trainer Nikolaj Jacobsen mit Blick auf die Dauer-Hitze, der er mit seiner Mannschaft auf dem Schliffkopf nun ein wenig entkam. Zwei Einheiten pro Tag standen an, aber wie bei Jacobsen üblich, kam auch der Spaß nicht zu kurz. Beim Crossgolfen und Sommerbiathlon nahmen die Spieler mal keinen Ball, sondern einen Schläger und ein Gewehr in die Hand.

„Spaß ist ganz wichtig. Ich kann doch etwas nur gut machen, wenn ich auch Freude daran habe“, betont der Coach seit Jahren - und mit Blick auf seine Bilanz (zwei Mal Meister, einmal Pokalsieger) gibt ihm diese Herangehensweise genauso recht wie der schon traditionelle Verzicht auf allzu schwere Testspielgegner. Am Sonntag gewannen die Badener beim Verbandsligisten SV Langensteinbach mit 42:21 (19:11). Mensah Larsen war als siebenfacher Torschütze erfolgreichster Werfer des deutschen Pokalsiegers, für den am nächsten Wochenende bei einem Turnier in Basel die Bundesliga-Generalprobe ansteht.

„Die Jungs haben bislang sehr gut gearbeitet“, lobte Trainer Jacobsen, der in den Einheiten einen klaren Schwerpunkt auf die Abwehrarbeit legte. Mit Ilija Abutovic und Jesper Nielsen müssen nach dem Weggang von Hendrik Pekeler zwei neue Innenblockspieler eingebaut werden. Umso mehr freut sich der Trainer darüber, dass der langjährige Defensivchef Gedeón Guardiola nach seiner schweren Sehnenverletzung in der Brust wieder zurück ist und den Neuen bei der Eingewöhnung hilft. „Zu Beginn gab es ein paar Abstimmungsprobleme, aber es läuft immer besser. Mit der Deckung bin ich zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden“, meinte Jacobsen, der aber nicht nur im Abwehrzentrum mehr Wechselmöglichkeiten hat, sondern auch im linken Rückraum.

Dort war in der vergangenen Saison Mensah Larsen in Abwehr und Angriff mehr oder weniger als Alleinunterhalter gefragt. Er wird nun durch Nationalspieler Steffen Fäth entlastet, in den Freundschaftsspielen verteidigte außerdem immer wieder der von der HSG Wetzlar gekommene Kreisläufer Jannik Kohlbacher auf der Halbposition. Jacobsen: „Er ist eine zusätzliche Option, die wir sonst so nicht hatten. Jannik wird uns helfen. Vor allem dann, wenn wir Mensah Larsen mal auf der anderen Rückraumseite einsetzen. Denn diese Variante werden wir auch nutzen.“

Im Angriff Steigerungspotenzial

Für die Entlastung des unumstrittenen Alexander Petersson sollte auf Halbrechts eigentlich Neuzugang Vladan Lipovina sorgen. Doch die Abwehrqualitäten des Montenegriners sind begrenzt, nach mehrmonatiger krankheitsbedingter Pause ist der Linkshänder außerdem nicht bei 100 Prozent. „Er braucht Zeit. Wir wissen, dass Vladan sein Topniveau wahrscheinlich nicht Ende August haben wird, sondern erst etwas später“, sagte Jacobsen, der in der Offensive allerdings bei sämtlichen Neuzugängen Steigerungspotenzial sieht: „Alle müssen sich erst noch in unser System einfinden. Das ist bislang deutlich geworden.“

Die Pass- und Angriffsmaschinerie der eingespielten Etablierten läuft hingegen einwandfrei, wie die spektakuläre Einlage am Hotelpool zeigte - und wer den ehrgeizige Siegertypen Sigurdsson kennt, weiß genau: Der Isländer wird alles dafür tun, dass er beim nächsten Mal nicht am fliegenden Mensah Larsen scheitert.

Sonntag, 05.08.2018