Ein erster halber Schritt

Mannheim.Adrenalin bis in die letzten Sekunden, Erleichterung und Frust haarscharf nebeneinander – Kristjan Andresson erlebte in den vergangenen Wochen die ganze Bandbreite des Stresses, den ein Trainer in der Handball-Bundesliga aushalten muss. Angesichts dieser Vorgeschichte dürfte der Coach der Rhein-Neckar Löwen fast schon tiefenentspannt in den Abend des zweiten Advents gegangen sein, beim 28:21

...