Ein Leben für die Löwen

Mannheim. Alle nennen ihn nur „Conny“. Und wenn man diesen Namen bei den Rhein-Neckar Löwen hört, denkt niemand an das gleichnamige Maskottchen des Handball-Bundesligisten, sondern sofort an Konrad Hoffmann, den Betreuer, der ja stets mehr als nur der Mann für die Wäsche und die Ausrüstung war, sondern auch - oder vor allem - so etwas wie die gute Seele des Clubs. Und genau deshalb wissen

...