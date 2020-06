Mannheim.Die Handball-Bundesliga (HBL) ruht nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch, auf dem Transfermarkt passiert ebenfalls wenig. Die Rhein-Neckar Löwen wurden allerdings aktiv und holten Mait Patrail. Ansonsten sind rund um die Personalplanungen und den Saisonstart noch viele Fragen offen.

Wird Mait Patrail die Löwen verstärken?

Sagen wir es mal so: Der Este bekommt einen Vertrag für eine Saison, kennt die Bundesliga seit neun Jahren und war relativ preiswert zu haben, da er bei der TSV Hannover-Burgdorf keinen neuen Kontrakt erhielt. Die Niedersachsen wollten den 32-Jährigen nicht zwingend abgeben, müssen aber sparen und vermeiden wegen der Corona-Krise das Risiko. „Es ist sicher ein außergewöhnlicher Transfer unter besonderen Voraussetzungen“, sagt Löwen-Managerin Jennifer Kettemann über den 2,01-Meter-Hünen, der ein Mann für alle Fälle ist. Er kann im Angriff spielen, bringt die bei den Löwen oft vermisste Wurfgewalt mit und ist zudem ein starker Abwehrspieler. Kurzum: Mit Patrail kann man nicht viel falsch machen, denn der Halblinke bietet ein Rundum-sorglos-Paket – auch wenn er zweifelsohne nicht zur Weltklasse gehört.

Sind mit diesem Transfer die Personalplanungen abgeschlossen?

Wenn man Sportchef Oliver Roggisch an seinen eigenen Worten misst, dann kann die Verpflichtung von Patrail nur ein erster Schritt gewesen sein. Im Februar sagte er dieser Redaktion: „Wir werden nicht mit drei Rechtshändern im Rückraum in die neue Saison gehen.“ Nun stehen mit Andy Schmid, Romain Lagarde und Patrail aber genau drei Rechtshänder unter Vertrag. Im Prinzip wird immer noch ein hochkarätiger Nachfolger für Mads Mensah Larsen gesucht. Der Abgang des Dänen steht seit September fest.

Bekommen die Löwen noch einen Top-Mann für den Rückraum?

Grundsätzlich könnte der zweifache deutsche Meister von der Corona-Krise profitieren. Spieler, die auf Vereinssuche sind, müssten mit 20 Prozent weniger Gehalt rechnen, wie diese Redaktion aus mehreren Quellen in der Beraterszene erfuhr. Zudem heißt es, dass besonders die spanische Liga Asobal mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu kämpfen habe. Gehaltszahlungen blieben aus, auch die Handballer des großen FC Barcelona sollen unter den Schulden des Gesamtvereins leiden. „Die Bundesliga ist das gelobte Land. Da will jetzt jeder hin“, sagt ein Branchenkenner und verrät, dass Vive Kielce ebenfalls zu kämpfen habe, weil dort Mäzen Bertus Servaas nicht mehr nach Belieben investieren könne. Angeblich müsse der polnische Top-Club bald drei, vier Spieler abgeben.

Warum handeln die Löwen nicht angesichts der sinkenden Preise?

So lange nicht klar ist, wann und unter welchen Bedingungen die Liga startet, geht kein Club ins Risiko. Bei den Löwen war sogar von einer Art Ausgabenstopp mit Blick auf Transfers die Rede. Aber: Bei Patrail mussten sie handeln, weil auch GWD Minden den Esten wollte. „Wenn ein Spieler seiner Klasse kurzfristig auf den Markt kommt, ist es legitim, dass wir uns um ihn bemühen“, sagt Kettemann. Ansonsten warten im Moment praktisch alle Vereine, bis irgendwo der erste Dominostein fällt. Oder anders ausgedrückt: Augenblicklich belauern sich die Clubs und schauen, wer als erster gezwungen ist, Top-Spieler abzugeben.

Wann wird in der Handball- Bundesliga wieder gespielt?

Im Juni soll eine Entscheidung her, es werden mehrere Szenarien diskutiert. Die Clubs hoffen, im September oder Oktober wieder spielen zu können – notfalls ohne Publikum und unter Einhaltung strenger Hygieneregeln. HBL-Boss Frank Bohmann kündigte aber an, auch ein Konzept mit einer begrenzten Zuschauerzahl auszuarbeiten.

Welche Probleme gibt es neben Corona?

Die HBL will den Vereinen so wenige Partien ohne Fans zumuten wie möglich. Die Ticketeinnahmen sind von existenzieller Bedeutung. Deshalb wird in Erwägung gezogen, mit der Saison eher im Oktober statt im September zu beginnen. Der Hintergrund: Wenige Geisterspieltage bis Weihnachten und die Hoffnung, 2021 mit Fans spielen zu dürfen. Ebenso außer Frage steht aber der Zeitdruck. Da die Saison 2019/20 abgebrochen wurde, es keine Absteiger und nur Aufsteiger gibt, treten in der neuen Runde 20 Teams in der HBL an. Sprich: Es werden 38 statt 34 Spieltage benötigt. Deshalb soll es keinen Pokalwettbewerb geben. Aber: Stand jetzt wird die WM im Januar in Ägypten ausgetragen, eine Saisonverlängerung in Richtung Sommer ist wegen der Olympischen Spiele schwer möglich.

Wie würde der Spielplan aussehen?

Damit der wirtschaftliche Schaden für Clubs mit großen Hallen nicht riesig ist, wird nach Informationen dieser Redaktion diskutiert, die Geisterspiele entsprechend anzusetzen. Bedeutet konkret: Da eine Partie für die Rhein-Neckar Löwen gegen Kiel finanziell lukrativer ist als gegen Coburg oder Essen, sollen bis zum Jahreswechsel vor allem die Begegnungen ohne Fans ausgetragen werden, in denen nicht so viele Zuschauer gekommen wären. Denn gegen Kiel kämen 13 200 Fans (ausverkauft), gegen Essen wären etwa 7000 da. Außerdem soll der Spielplan intelligenter gestaltet werden, um Reisekosten und Zeit zu sparen. Die Löwen machen sich also beispielsweise nur einmal auf den Weg nach Ostwestfalen und treten donnerstags bei GWD Minden und sonntags beim TBV Lemgo-Lippe an.

