Ein Oktopus als mieser DJ, eine Stil-Ikone und ein Herbergsvater

Die Stars der Rhein-Neckar Löwen sind nicht nur außergewöhnlich gute Handballer, sondern haben auch alle ihre Eigen- und Besonderheiten. Der Sportliche Leiter Oliver Roggisch stellt die Mannschaft vor.

Mikael Appelgren (28 Jahre), Torwart:

„Mikael hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Weltklasse-Torwart entwickelt. Er sieht groß und stark aus, ist aber auch sehr beweglich. Ein toller, vielleicht sogar etwas verrückter Typ – und zwar im positiven Sinne. Er hat immer gute Laune und stets eine offene Tür. Jerry Tollbring, Kim Ekdahl du Rietz und Jesper Nielsen haben schon bei ihm gewohnt. Er ist so etwas wie unser Herbergsvater.“

Andreas Palicka (32), Torwart:

„Alle unsere Spieler sind wahnsinnig ehrgeizig, aber ,Palle’ merkt man es besonders an. Er ist ein schlechter Verlierer, will in jedem Training gewinnen. Kicken kann er auch ganz gut. Andreas trägt dazu bei, dass beim Fußballspielen die Alten meistens gegen die Jungen gewinnen.“

Gudjon Valur Sigurdsson (39), Linksaußen:

„Ein unglaublich professioneller Spieler, der sehr viel Erfahrung mitbringt. Ansonsten muss das Geburtsdatum von ihm falsch sein. Er ist 39 Jahre alt, aber unser Dauerläufer. ,Goggi’ rennt auf der Stadionrunde allen davon.“

Jerry Tollbring (22), Linksaußen:

„Er hat sich sehr über die Verpflichtung von Filip Taleski gefreut, weil Jerry seitdem nicht mehr der Jüngste ist und deswegen auch nicht mehr die Bälle schleppen muss. Er ist auf Linksaußen der Spieler der Zukunft – und zwar nicht nur bei uns, sondern auch international.“

Gedeón Guardiola (33), Kreisläufer:

„Er ist unser spanischer Oktopus. Seine Arme sind so unglaublich lang, was es ihm ermöglicht, viele Bälle zu klauen. Gedeón ist einfach einer der besten Abwehrspieler der Welt. Ansonsten sind seine Fähigkeiten als Kabinen-DJ stark ausbaufähig. Die Musik ist – ehrlich gesagt – so schlecht wie noch nie. Hört sich irgendwie nach Thunderdome (Techno-Veranstaltung in den Niederlanden: Anmerkung der Redaktion) an und erinnert mich ein bisschen an meine Jugend. Seine Playlist muss besser werden – und das weiß er auch.“

Ilija Abutovic (30), linker Rückraum:

„Dieser Junge gibt richtig Gas. Er war eine Art Wunschspieler von mir, weil er mich immer überzeugt hat, wenn wir gegen Skopje ranmussten. Ilija bringt in der Deckung richtig Aggressivität rein. Solch ein Spieler hat uns ein bisschen gefehlt. Außerdem gefallen mir seine Mentalität und seine Motivation auch außerhalb des Platzes. Er fragt sehr viel und kann es kaum erwarten, Deutsch zu lernen. Das imponiert mir.“

Jesper Nielsen (28), Kreisläufer:

„Ist ein großer American-Football-Fan, aber seine Spielweise in der Deckung hat damit nicht so viel gemein. Er wurde von der schwedischen Handball-Schule geprägt, da muss man nicht so aggressiv sein, sondern spielt mehr mit dem Block. Stand zuvor in Paris unter Vertrag, was Einiges über ihn und über uns aussagt: Denn es spricht für den Stellenwert der Löwen in Europa, dass wir einen Spieler aus Paris holen können.“

Jannik Kohlbacher (23), Kreisläufer:

„Ist natürlich eine Maschine im Kraftraum, beim Bankdrücken sind 160 Kilo kein Problem für ihn. Aber wir haben ihm erklärt, dass das nicht alles ist. Auf seiner Position ist Jannik in der Offensive sicherlich einer der Besten in Deutschland. Abseits des Feldes ist er ein absolut zuverlässiger Typ, der gerne angeln geht. Jannik saß schon auf einen Kaffee bei mir Garten und meinte, er würde mal seine Angel in meinen Teich halten. Aber meine Kois sind für ihn eigentlich nicht interessant, er steht ja eher so auf zwei, drei Meter große Welse. Insofern muss ich da keine Angst haben.“

Patrick Groetzki (29), Rechtsaußen:

„Ihn kenne ich seit einer halben Ewigkeit. Er ist eine Konstante auf und neben dem Feld. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal verletzt war und wo er diese Power hernimmt. Läuft Spiel für Spiel wie ein Duracell-Hase auf Rechtsaußen rauf und runter: Ist in den vergangen zwei Jahren unheimlich als Persönlichkeit gereift. Es wäre schön, wenn er Gedeón bald als DJ ablösen könnte. In der Nationalmannschaft hat Patrick das nämlich super im Griff. Vielleicht gibt er Gedeón zumindest mal den einen oder anderen Tipp.“

Bogdan Radivojevic (25), Rechtsaußen:

„Unser Spieler mit den meisten Tätowierungen und der positivsten Ausstrahlung. Hat stets gute Laune, obwohl es für ihn nicht immer einfach ist, weil er hinter Patrick Groetzki die klare Nummer zwei ist.“

Alexander Petersson (38), rechter Rückraum:

„Unser zweites biologisches Wunder nach Sigurdsson. Gefühlt altert auch er nicht. ,Goggi’ und er trainieren natürlich hart, aber irgendetwas ist bei den isländischen Genen anders. Auch Alex läuft den Jüngeren davon – und wenn er sein T-Shirt auszieht und seinen durchtrainierten Körper zeigt, kann man ein schlechtes Gewissen bekommen und überlegt, beim nächsten Mittagessen vielleicht doch den Nachtisch wegzulassen. Es wird im Alter immer schwieriger, das Topniveau zu halten. Das habe ich am eigenen Leib erlebt. Aber er schafft es bislang.“

Vladan Lipovina (25), rechter Rückraum:

„Hinter ihm liegt nach seiner Erkrankung eine schwere Zeit, aber Vladan hat sich bewundernswert da rausgekämpft. Im linken Arm hat er einen richtigen Hammer. Wir erhoffen uns von ihm einfache Treffer aus dem Rückraum, damit wir uns nicht jedes Tor hart erarbeiten müssen.“

Andy Schmid (34), Spielmacher:

„Mein Zimmerkollege. Er ist auf dem Feld der verlängerte Arm von unserem Trainer Nikolaj Jacobsen und funktioniert im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Schweizer Uhrwerk. Wurde fünf Mal in Folge zum besten Bundesligaspieler gewählt, das sagt alles. Kann werfen, das Spiel lenken, es lesen. Es gibt keinen besseren Spielmacher auf der Welt. Ich habe immer das Gefühl, dass während des Spiels eine Matrix in seinem Kopf abläuft, um Erfolgswahrscheinlichkeiten für die nächsten möglichen Spielzüge zu berechnen. Ist privat ein ruhiger Typ, aber auf dem Feld ist er gnadenlos und für den Gegner unberechenbar. Funktioniert auf Knopfdruck.“

Mads Mensah Larsen (27), linker Rückraum:

„Ihm hängt ein bisschen der Ruf nach, viel in die Mannschaftkasse einzahlen zu müssen, weil er vergesslich sei. Das kann ich so eigentlich nicht bestätigen. Andererseits wissen wir ja auch genau, wofür wir diese Zahlungen machen. Am Saisonende soll es schließlich eine schöne Abschlussfahrt geben – und vielleicht denkt Mads einfach weiter als alle anderen und zahlt selbstlos ein, damit es auch wirklich eine schöne Fahrt wird. Ist mit Blick auf seine Klamotten unser Trendsetter, eine absolute Stil-Ikone. Typisch Skandinavier eben. Kommt auch mal mit Hut zum Training. Hat als Spieler alle Kritiker widerlegt und eine riesige Entwicklung gemacht, vielleicht die größte von allen.“

Steffen Fäth (28), linker Rückraum:

„Es ist Ewigkeiten her, aber ich habe mit ihm bei den Löwen schon zusammen gespielt. Er ist menschlich extrem gereift und in jungen Jahren schon zweifacher Vater. Steffen weiß, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Er ist kein Lautsprecher, weder neben noch auf dem Feld. Aber das passt ganz gut zu uns. Er spielt sehr konzentriert, ist ein starker Distanzschütze und kann sehr gut mit dem Kreis zusammenspielen.“

Filip Taleski (22), linker Rückraum:

„Ein sehr zuverlässiger Typ, er ist unser Bälle- und Getränkewart. Diese Aufgabe sollte man nicht unterschätzen. Filip hat sich toll entwickelt und uns in der vergangenen Saison in der Abwehr geholfen. Aufgrund unserer Neuzugänge wird es für ihn künftig vielleicht nicht ganz so einfach, Spielanteile zu kommen. Aber er arbeitet sehr hart an sich. Die Zeit spricht für ihn.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018