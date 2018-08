Entdeckung der Möglichkeiten

Düsseldorf.Für die Heimreise durch die Nacht lud Jannik Kohlbacher noch schnell ein paar Kaltgetränke in den Bus. Mit einer Hand trug das Kraftpaket von den Rhein-Neckar Löwen eine Kiste Bier, als er aus der Umkleidekabine in der Düsseldorfer Arena kam. Der badische Handball-Bundesligist hatte ja durchaus etwas zu feiern, war ihm doch zuvor die Mini-Revanche für den verlorenen Bundesliga-Titel in der vergangenen Saison gelungen. Im Supercup bezwang der Pokalsieger den Meister SG Flensburg-Handewitt relativ souverän und am Ende sogar deutlich mit 33:26 (18:16). „Dass wir diese Meisterschaft nicht geholt haben, war ein Thema vor dem Spiel. Die Schale stand hier in der Halle – und da haben wir uns geärgert, dass nicht wir sie mitgebracht hatten, sondern die Flensburger“, sagte Torwart Mikael Appelgren.

Immerhin nahmen die Löwen zum dritten Mal in Folge den Supercup mit – das war in der 25-jährigen Geschichte des Wettbewerbs noch keiner anderen Mannschaft gelungen. „Es ist 1000 Mal schöner, mit einem Titel in die Saison zu starten. Mir ist es auch egal, wenn man diesen Erfolg kleinreden will. Als ich bei den Löwen 2014 angefangen habe, hatte der Club keinen nationalen Titel gewonnen. Jetzt haben wir sechs“, sagte Trainer Nikolaj Jacobsen und kündigte gleich einmal an, dass die Sehnsucht nach neuen Glücksgefühlen noch längst nicht gestillt ist: „Wir wollen unseren Trophäenschrank weiter auffüllen.“

Ungewohnte Luxusprobleme

Das scheint mit den Löwen in dieser Saison fraglos möglich. Die personelle Steilvorlage ist zumindest da, gerade auch in der Breite. Das wurde schon in Düsseldorf deutlich, als Jacobsen Ende der ersten Halbzeit den jahrelang gesetzten Abwehrchef Gedeón Guardiola vom Feld nahm und fortan im Innenblock mit den Neuzugängen Jesper Nielsen und Ilija Abutovic verteidigte. Es war eine spielentscheidende Korrektur des Trainers, der sich freute, diese Möglichkeit nun zu haben: „Ich kann jetzt mehrere Varianten spielen lassen. Diesen Luxus hatte ich in den vergangenen Jahren nicht.“ Auch Rechtsaußen Patrick Groetzki stimmt diese Flexibilität optimistisch: „Es zeichnet uns hoffentlich in der neuen Saison aus, dass wir einige Alternativen auf Weltklasseniveau haben. Gerade mit Blick auf die Abwehr glaube ich, dass wir da in jedem Spiel etwas Gutes hinbekommen.“

Allerdings – und auch das gehört zur Wahrheit von Düsseldorf – sind die Löwen momentan noch ein gutes Stück davon entfernt, einen Innenblock wie in den vergangenen drei Jahren hinzustellen. Nach dem Abgang von Hendrik Pekeler zum THW Kiel fehlen Abstimmung und Automatismen. „Das ist gefährlich, auch wenn ich uns alles zutraue. Die ersten zehn Spiele werden entscheidend sein, ob wir ganz oben mitspielen können“, hofft Jacobsen darauf, sich in der ersten Saisonphase schadlos zu halten – was angesichts der vielen Neuzugänge nicht zwingend erwartet werden kann: „Unser Umbruch verläuft etwas anders als der von Flensburg. Die SG hat praktisch noch ihre Stammformation, von der Bank kommen dann aber neue, junge Kräfte. Wir haben erfahrene Spieler geholt, aber die müssen dafür sofort funktionieren.“

Neben Abutovic standen auch Steffen Fäth und Kohlbacher in der Start-Sieben, nach 25 Minuten kam Nielsen dazu. So viele Veränderungen bergen ein Risiko, angesichts der neuen Möglichkeiten überwiegt aber der Optimismus. „Steffen wird Mads Mensah Larsen entlasten, das hat man schon gesehen. Und Alexander Petersson musste im zweiten Durchgang nur im Angriff spielen. Das kam in seiner Karriere noch nicht so oft vor“, sagte der Trainer, der mit den Löwen am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den TBV Lemgo Lippe in die neue Bundesliga-Saison startet und sich gerne den Titel wiederholen würde, der vergangene Saison leichtfertig verschenkt wurde.

„Wir sind nicht der Favorit Nummer eins. Das waren wir auch in den vergangenen Jahren nie. Aber wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben, werden wir ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden“, sagte Kapitän Andy Schmid, der kurz vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung steht und in den Kielern den Topanwärter auf die Schale sieht: „Beim THW wird die Gier nach der vergangenen Saison schon ziemlich groß sein. Da wird hier in Düsseldorf der Supercup gespielt – und Kiel ist nicht dabei. Das ist nicht der THW-Anspruch. Aber wir haben in allen Wettbewerben inklusive der Champions League eine Chance.“

