Erst arbeitslos, jetzt unersetzbar

Mannheim.Was harte Arbeit bedeutet, das weiß Nikolas Katsigiannis seit vielen, vielen Jahren. Der Torwart der Rhein-Neckar Löwen ist ein Kind des Ruhrgebiets, wuchs in Bergkamen auf, sein Opa arbeitete im Bergbau. Und zwar nicht irgendwo im Büro, sondern „unter Tage“, wo schwer geschuftet und noch mehr geschwitzt wurde. Es war ganz einfach ehrliche Arbeit von ehrlichen Leuten. „Diese Malochermentalität“, sagt Katsigiannis, „die hat mich geprägt.“

Sein griechischer Vater kam in den 70er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland und fand eine deutsche Frau. Logischerweise trafen da zwei unterschiedliche Mentalitäten aufeinander, wie sich der Torwart des Handball-Bundesligisten erinnert: „Auf der einen Seite meine Mutter, die sagte, dass man viel arbeiten muss. Auf der anderen Seite die Lockerheit meines Vaters.“

Katsigiannis selbst vereint beides: Lebensfreude und Disziplin, was nicht die schlechteste Kombination ist. Gerade in diesen Zeiten – und zwar nicht nur wegen Corona, sondern gerade auch bei den Löwen.

Um zu verstehen, wie wichtig dieser Mann für den Club ist, reicht ein Blick auf die Verletztenliste. Die Stammkeeper Mikael Appelgren und Andreas Palicka fallen bis Jahresende aus. Nun muss es Katsigiannis richten und konsequent seine Leistung abrufen, ohne sich dabei zu sehr unter Druck zu setzen. Stichwort: Lebensfreude. Stichwort Disziplin.

Erst vor zwei Wochen wurde der 38-Jährige als Ersatz für Appelgren verpflichtet. Katsigiannis war damals vertragslos. Und nun ist er nach der Verletzung von Palicka nicht nur die neue Nummer 1, sondern auch der große Hoffnungsträger. Ein Hauch von Unersetzbarkeit haftet ihm an. „Eine verrückte Geschichte. Da sieht man wieder, welche Kapriolen der Handball schlägt“, sagt der Routinier, dessen Arbeitspapier beim HC Erlangen im Juni endete.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der fünfmalige deutsche Nationalspieler dazu entschieden, den Club zu lassen. Dann kam Corona. Und die Pandemie veränderte bekanntlich nicht nur alles, sondern erschwerte auch vieles. Zum Beispiel die Suche nach einem neuen Arbeitgeber. „Es gab ein paar Angebote aus der 1. und der 2. Liga, auch aus dem Ausland. Aber nichts hat so richtig gepasst. Und wegen der Pandemie wusste auch kein Verein so ganz genau, wie viel Geld ihm zur Verfügung steht“, berichtet Katsigiannis, der sich erst einmal arbeitslos meldete. „Darauf“, meint der Torwart, „bin ich nicht besonders stolz.“ Aber ihm ging es vor allem darum, krankenversichert zu bleiben. Ansonsten war der Keeper aber auf sich allein gestellt.

Der 38-Jährige ging ohne Verein in die Saison. Eine Situation, die ihm zwischenzeitlich auf die „Nerven“ gegangen sei. Er könne das auch eigentlich niemandem empfehlen. Denn es gab ja nicht nur die Ungewissheit und die Frage, ob und wann es wie für ihn weitergeht. Katsigiannis musste sich ebenso als Einzelkämpfer fit halten, um bei einer Anfrage eine Soforthilfe zu sein. Und so trainierte er mit seinem Bruder Alexandros, der früher Zweitliga-Profi war, übte handballspezifische Dinge, absolvierte Kraft- und Laufeinheiten. Doch was ist das alles schon gegen ein richtiges Training in einer Bundesligamannschaft? Streng genommen: nichts.

Katsigiannis ist das bewusst. Spätestens seit der Niederlage mit den Löwen gegen Leipzig, als er zwischenzeitlich für den damals noch gesunden Palicka auf dem Feld stand, aber genauso wenig zu halten bekam wie der Schwede. „Da wusste ich gar nicht, was ich da mache“, räumt der Schlussmann ein, die fehlende Spielpraxis gemerkt zu haben. „Aber jetzt bin ich weiter. Mir hilft jedes Training, auch wenn eine sechswöchige Vorbereitung besser wäre.“

Doch Zeit haben die Löwen nicht. Am Sonntag (13.30 Uhr) treffen sie in der Bundesliga auf HBW Balingen-Weilstetten. Mit Katsigiannis als Nummer 1, die funktionieren soll, funktionieren muss. Denn längst ist die Torwartposition die wichtigste im Handball, weil ein Schlussmann allein in der Lage ist, ein ganzes Spiel zu verändern. Ob das der Routinier schon kann? Er selbst ist auf jeden Fall optimistisch, auch weil es einfacher sei, einen Keeper in ein Team einzubauen. „Das sind deutlich weniger Absprachen als bei einem Spielmacher“, sagt der erfahrene Torwart, der genau weiß, wovon er spricht. Schließlich ist Katsigiannis seit 2006 in der Bundesliga aktiv, die Löwen sind bereits sein achter Club im Oberhaus, was nicht gerade nach Vereinstreue klingt.

„Ich wurde dazu gezwungen, ein Wandervogel zu sein“, versucht sich der 1,94-Meter-Mann an einer Erklärung, die dann auch wirklich keine Ausrede ist. Denn in der Tat sorgten Abstiege, Insolvenzen und Verletzungen häufiger dafür, dass er den Verein wechseln musste. Unter anderem führte ihn dieser ungewöhnliche Weg für eine Saison zum THW Kiel. Und genau davon könne er nun bei den Löwen profitieren, glaubt Katsigiannis: „Die Bundesliga bei einem Spitzenclub ist etwas ganz anderes. Natürlich hat man auch bei einem Abstiegskandidaten Druck. Aber bei den Löwen und in Kiel geht es darum, jedes Spiel zu gewinnen.“ Lebensfreude und Disziplin könnten dabei keine schlechten Helfer sein.

