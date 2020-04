„Es geht um den Fortbestand der Rhein-Neckar Löwen“

Mannheim.Keine Spiele, keine Einnahmen, keine Transfers: Die Corona-Krise hat auch die Rhein-Neckar Löwen mit voller Wucht erwischt, der Saison-Abbruch droht. Wie die Runde in der Handball-Bundesliga in diesem Fall gewertet werden soll, will die HBL zeitnah entscheiden. Im Interview spricht Löwen-Managerin Jennifer Kettemann über die gewaltigen Herausforderungen und Probleme in dieser schwierigen Zeit.

Frau Kettemann, wie groß ist Ihr Glaube an eine Fortsetzung der Bundesligasaison?

Jennifer Kettemann: Da möchte ich mich ungern an Spekulationen beteiligen. Je länger die Zwangspause dauert, je unrealistischer wird aber sicher eine erneute Aufnahme des Spielbetriebes. Wir können auch nicht von einem auf den anderen Tag wieder starten. Viele Trainingshallen – wie auch unsere – sind aktuell gesperrt. Berufssportler wie unsere Spieler können ihrer Trainingsarbeit überhaupt nicht nachgehen (Anmerkung der Redaktion: Im Laufe dieser Woche soll der Trainingsbetrieb von Profi- und Spitzensportlern in Baden-Württemberg wieder möglich gemacht werden, allerdings unter strengen Auflagen. Ein geregeltes Mannschaftstraining wird es vermutlich nicht geben).

Was bedeutet die momentane Situation für die Löwen?

Kettemann: Die Corona-Pandemie ist die größte Krise unserer Vereinsgeschichte. Diese Entwicklung hat nicht nur uns, den Handball, sondern die komplette Menschheit mit einer vorher nie zu ahnenden Wucht erfasst. Die Folgen sind heute noch überhaupt nicht abzusehen. Wirtschaftlich stehen wir vor einer riesigen Herausforderung, den Fortbestand der Rhein-Neckar Löwen zu sichern. Mit dieser Entwicklung konnte niemand rechnen, auch ein Ende ist noch nicht in Sicht. Deshalb sind wir alle gefordert, in dieser schweren Zeit zusammenzustehen.

Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann deutete an, dass im Falle einer Lockerung der behördlichen Auflagen – beispielsweise werden Spiele mit bis zu 1000 oder 2000 Zuschauern erlaubt –, eine Herabsenkung der erforderlichen Hallenstandards denkbar sei. Die Löwen könnten dann beispielsweise in der GBG Halle spielen. Wie bewerten Sie diese Option?

Kettemann: Wenn es so kommen sollte, müssen wir hier zunächst einmal auf die Vorgaben der Behörden warten und sollten uns alle etwas zurücknehmen, vorschnell etwas zu bewerten. Es ist aber klar, dass Geisterspiele oder Spiele mit einer beschränkten Zuschauerzahl nur die allerletzte Lösung sein können. Die wirtschaftliche Bedeutung der Zuschauereinnahmen ist im Handball ein riesiger Faktor. Wir tun zunächst einmal alles dafür, möglichst bald wieder regulär spielen zu können

Viele Vereine vermeldeten Gehaltsreduzierungen ihrer Spieler. Wie sieht das bei den Löwen aus?

Kettemann: Wir haben schon sehr früh unsere Spieler und Angestellten über die Situation und die dramatische Entwicklung informiert. Das Verständnis für die Notlage ist groß. Besonders die Spieler, die mit ihren Gehältern den Großteil des Gesamtetats ausmachen, werden sich natürlich auch bei uns an der Rettung der Rhein-Neckar Löwen beteiligen. Wie genau diese Beteiligung ausfällt, wird auch davon abhängen, ob die laufende Saison noch einmal fortgesetzt wird. Die Gespräche dazu laufen noch.

Andere Clubs haben Kurzarbeit angemeldet und das bereits veröffentlicht. Werden die Löwen auch davon Gebrauch machen?

Kettemann: Ich bitte um Verständnis, dass wir nicht jeden Schritt, den wir zur Rettung der Rhein-Neckar Löwen unternehmen, nach außen kommunizieren. Wir möchten auch keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Um das Thema Kurzarbeit kommen auch wir, besonders bei unseren Angestellten im operativen Bereich, aber nicht herum.

Noch im Februar waren Sie sehr zuversichtlich bezüglich einer Vertragsverlängerung mit dem Hauptsponsor Ihres Vereins. Wie sieht es in dieser Angelegenheit jetzt aus?

Kettemann: Die Solidarität mit den Rhein-Neckar Löwen aus unserem Umfeld ist riesig. Darauf sind wir unheimlich stolz. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich viele Menschen in der aktuellen Zeit, in der sie ihre eigenen persönlichen wirtschaftlichen Folgen noch gar nicht absehen können, klar zu den Rhein-Neckar Löwen bekennen. Wir stehen in ständigem Austausch mit unserem Hauptsponsor und ich denke, wir können uns hier aktuell einer großen Unterstützung und Solidarität sicher sein.

Die Löwen suchen zur neuen Saison noch einen Rückraum- spieler: Inwieweit werden die Personalplanungen noch vorangetrieben oder wie sehr erschwert die jetzige Situation Transfers?

Kettemann: Bis eine definitive Entscheidung, auch über den Start der kommenden Saison vorliegt, wird aktuell wohl kein Club personelle Wechsel durchführen können. Dafür ist die wirtschaftliche Unsicherheit einfach zu groß. Gespräche werden im Hintergrund aber natürlich weitergeführt. Auch wir sind selbstverständlich bereit, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

