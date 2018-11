„Es gibt momentan drei Bessere“

flensburg.Nikolaj Jacobsen hat in seiner noch recht jungen Trainerkarriere schon viel erlebt. Vor allem ging es für den 46-Jährigen in der Vergangenheit immer nur steil bergauf. Meister in Dänemark mit Aalborg, Meister in Deutschland mit den Rhein-Neckar Löwen. Wo auch immer er hinkam, folgten schnell die Titel. Doch ausgerechnet jetzt, in seiner letzten Saison beim badischen Handball-Bundesligisten, ist er erstmals hinten dran mit seinem Club.

Nach der 20:27 (14:14)-Topspiel-Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt hat der Pokalsieger schon fünf Minuspunkte mehr auf dem Konto als die Norddeutschen. Auch der THW Kiel und der SC Magdeburg stehen vor den Löwen. „Die Tabelle lügt nicht“, sagte Jacobsen nach einem absolut ernüchternden Abend an der Ostsee: „Es gibt momentan drei Mannschaften, die besser als wir sind.“ Schonungslos sprach er die unschöne Wahrheit aus, die auch Kapitän Andy Schmid bewusst ist: „Wir müssen uns eingestehen, dass wir in dieser Verfassung mit der zusätzlichen Belastung in der Champions League, in der wir etwas erreichen wollen, in der Spitzengruppe der Bundesliga nicht mithalten können.“

Eine badische Wundertüte

In Flensburg wirkte es zunächst so, dass die routinierten Löwen auf den Punkt topfit, dass sie konzentriert und bereit sind, dass dieses Spiel praktisch für sie gemacht ist. Die Badener zeigten eine starke erste Halbzeit. Sie agierten geduldig und nutzten ihre Chancen. Es war ein souveräner Auftritt einer Mannschaft, die lediglich ihre Belohnung vergaß und nur ein 14:14 mit in die Pause nahm.

Es folgte ein zweiter Durchgang, in dem die Löwen nicht nur die Kontrolle über das Spiel verloren, sondern mit einem kollektiven Leistungseinbruch auch Zweifel an ihrer Titelfähigkeit säten. Im Angriff fand der Pokalsieger praktisch keine Lösungen mehr. Selbst der siebte Feldspieler half nichts, weil der zweifache deutsche Meister entweder unvorbereitet abschloss oder sich gar nicht erst einen Wurf zutraute. Schmid, Alexander Petersson, Mads Mensah Larsen und Steffen Fäth – jeder aus dem Rückraum personifizierte die Harm- und Hilflosigkeit des Supercup-Gewinners, dem im zweiten Durchgang nur magere sechs Treffer gelangen, was gar nicht mal an SG-Keeper Benjamin Buric lag. Der zeigte zwar 13 Paraden, konnte dafür aber häufig nur ganz wenig. Er wurde von den Badenern nämlich einfach nur abgeschossen. „Wir haben unzählige Bälle verworfen. So kann man in Flensburg nicht gewinnen“, sagte Schmid und wirkte ein wenig ratlos ob des katastrophalen zweiten Durchgangs: „Da hat man uns den Stecker gezogen. Um in Flensburg zu gewinnen, braucht man eine Topleistung – und die hatten wir diesmal nach dem Seitenwechsel nicht.“

Wie schon häufiger in den vergangenen Monaten zeigten die Löwen, dass sie in dieser Saison eine Art Wundertüte sind – und zwar nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern sogar innerhalb einer Begegnung. Geniale Momente und katastrophale Phasen wechseln sich ab. Von der einen zur anderen Sekunde kann alles ganz anders sein. Ohne Vorwarnung. Ohne Vorahnung. Ohne Anzeichen. Es fehlt das, was den Pokalsieger jahrelang auszeichnete: Konstanz.

Schmids Vergleich mit Federer

„Wir haben zu wenig Spieler, die richtig gut in Form sind – inklusive mir“, sagte Schmid, der von einem Ende einer Ära aber nichts wissen will: „Wir müssen uns jetzt nicht von den guten alten Löwen der vergangenen Jahre verabschieden.“ Der Kapitän bemühte einen Vergleich aus seiner Schweizer Heimat und nannte Tennislegende Roger Federer: „Der wurde auch schon mehrfach abgeschrieben, weil er mal ein Jahr nichts gewonnen hat – und dann war er wieder da.“

Auch das ist beim zweifachen deutschen Meister möglich. Aber momentan hadern und zweifeln die Badener, die heute (19 Uhr) in der Champions League auf Telekom Veszprém treffen und nach wie vor in der Lage sind, gegen jeden zu gewinnen. Immer häufiger geraten sie aber auch gegen die vermeintlich kleinen Rivalen in Bedrängnis. Siehe Leipzig, Wetzlar und Erlangen. Kurzum: Die Löwen präsentieren sich im Herbst 2018 als eine unberechenbare Mannschaft, die zwischen Genie und Wahnsinn pendelt, was die Aufgabe in der Liga extrem erschwert. Denn gerade in diesem Wettbewerb sind konstant gute Leistungen gefragt, um ganz oben zu stehen.

