Minsk.Die Erinnerungen sind nicht mehr ganz frisch, aber immer noch sehr präsent. So wunderschöne Momente wie diese – und zwar in Serie – vergisst eben kein Sportler. Und so denkt Iouri Chevtsov gerne an das Ende der 80er Jahre, als er selbst noch auf dem Feld stand und mit seinem damaligen Verein SKA Minsk den Handball in Europa dominierte. „Ich habe das sehr genossen. Wir waren erfolgreich, hatten eine gute Mannschaft und viele bekannte Spieler im Kader“, erinnert sich der spätere Trainer der Rhein-Neckar Löwen (2005 bis 2088).

Mannschaft mit Legendenstatus

Einer dieser prominenten Ausnahmekönner war er selbst auf der Rechtsaußenposition. Mit Linksaußen Aljaksandr Karschakewitsch, der als Erfinder des Drehers gilt und deshalb so etwas wie der handballerische Vor-Vorfahre eines gewissen Uwe Gensheimers ist, bildete Chevtsov eine gefürchtete Flügelzange. Hinzu kamen die Rückraumgrößen Michail Jakimowitsch und Aleksandr Tutschkin. 1987, 1989 und 1990 gelang der Triumph im Europapokal der Landesmeister, 1988 siegte Minsk im Europapokal der Pokalsieger. Keine Frage: Es war eine Zeit, in der SKA von einem Erfolg zum nächsten eilte. Es war aber auch eine Zeit, in der es die Sowjetunion noch gab. Doch als die UdSSR zusammenbrach, zerfiel auch die legendäre Mannschaft um Chevtsov. Die staatlichen Fördergelder fehlten plötzlich, Minsk gehörte auf einmal zu Weißrussland. Und dort gab es andere Probleme, als sich um Handball zu kümmern.

Die Stars zog es entsprechend in den Westen. Auch Chevtsov, der zum SV Blau-Weiß Spandau nach Berlin wechselte. Nur einer blieb: Trainerlegende Spartak Petrowitsch Mironowitsch, der 1976 den Job übernahm und – sagen wir einmal – eher kein Freund flacher Hierarchien war. „Er war sehr streng und sein Wort ein Gesetz, aber das ist typisch für die damalige Zeit gewesen. Ich habe aber keinen Trainer erlebt, der besser junge Spieler ausbilden kann als er“, lobt Chevtsov den mittlerweile 81 Jahre alten Mironowitsch, der seinen Job auf der Bank erst vor wenigen Jahren aufgab und – wann immer es die Gesundheit zulässt – die Spiele der in die europäische Bedeutungslosigkeit versunkenen Minsker Handballer besucht.

Er wird vielleicht auch am Sonntag (15.30 Uhr) auf der Tribüne Platz nehmen, wenn die Rhein-Neckar Löwen in die weißrussische Hauptstadt kommen und im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Gruppenphase des EHF-Cups mit einem Sieg schon für die Entscheidung in diesem eigentlich ungleichen Duell sorgen wollen. „Die Löwen sind der klare Favorit“, meint auch Chevtsov, der seit 2009 als weißrussischer Auswahltrainer arbeitet und lange Zeit als Mann des Aufbaus und Entwicklungshelfer gefragt war. Alles sei „am Boden“ gewesen, erinnert sich der 59-Jährige, „es gab praktisch keine Nationalmannschaft mehr, wir mussten alles neu aufbauen, in die Jugend investieren“. Sieben oder acht Spieler hätten ihm damals zur Verfügung gestanden.

Sein Vorteil: Er musste die Strukturen nicht gravierend verändern, weil es praktisch keine gab. Aber er musste eben auch überhaupt erst einmal ein System aufbauen. „Die ersten drei Jahre habe ich jeden Monat zehntägige Trainingslager gemacht. Unsere Spieler waren nicht im Ausland aktiv, deswegen konnten wir entsprechende Regelungen mit den weißrussischen Vereinen treffen“, berichtet Chevtsov, der nach wie vor in Essen wohnt und dessen harte Arbeit sich seit einiger Zeit immer mehr auszahlt.

Von 2013 bis 2018 qualifizierte sich seine Auswahl für alle Welt- und Europameisterschaften, auch im nächsten Jahr in Schweden, Norwegen und Österreich sind die Weißrussen dabei. „Manchmal denke ich mir, dass ich gerne jetzt die Mannschaft übernehmen würde. Wir haben das beste Team seit 15 oder 20 Jahren“, sagt der Trainer und lacht. Er ist zweifelsohne stolz auf die Fortschritte und die Entwicklung, mit Uladzislau Kulesh und Artsem Karalek spielen mittlerweile sogar zwei Weißrussen beim polnischen Spitzenclub Kielce.

Der Taktikfuchs aus Minsk gibt aber auch zu, dass die intensive Aufbauarbeit viel Kraft und Energie gekostet habe: „Ich bin ein erfahrener Trainer und werde nächsten Monat 60 Jahre alt. Ich überlege häufiger, ob ich weitermachen und wie mein Leben aussehen soll. Bis jetzt ist mir kein richtiger Gedanke gekommen.“ So lange wie sein Lehrmeister Spartak Petrowitsch Mironowitsch wird er allerdings wohl eher nicht auf der Bank sitzen.

