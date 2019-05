Eulen mit Chancen auf Klassenerhalt

Mannheim.Die Eulen Ludwigshafen haben nach dem 29:26-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen noch die Möglichkeit auf den Ligaverbleib in der Handball-Bundesliga. Neben einem eigenen Sieg am letzten Spieltag gegen GWD Minden (Pfingstsonntag, 15 Uhr) brauchen die Pfälzer aber auch ein bisschen Hilfe. Mit zwölf Punkten belegen sie momentan den letzten Tabellenplatz, zwei Mannschaften steigen ab. Vor ihnen liegen die SG BBM Bietigheim und der VfL Gummersbach mit jeweils 13 Zählern. Pikant: Die beiden Rivalen treffen am 34. Spieltag direkt aufeinander. Nur wenn sich Bietigheim und Gummersbach mit einem Unentschieden trennen und die Eulen gewinnen, bleiben die Pfälzer wegen der besseren Tordifferenz in der Liga. „Es ist eine theoretische Chance“, sagt Eulen-Trainer Benjamin Matschke. mast

