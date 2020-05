Ex-Löwe Gedeón Guardiola freut sich auf seine Rückkehr nach Mannheim

Mannheim.Noch einmal das Bad in der Menge genießen, die Mannschaftskollegen umarmen, sich bei den Fans für die jahrelange Unterstützung bedanken und in das weite Rund der SAP Arena winken. Gedeón Guardiola hat es in seiner langen Zeit bei den Rhein-Neckar Löwen immer wieder aus unmittelbarer Nähe miterleben dürfen, was es heißt, angemessen verabschiedet zu werden. Diese Gänsehautmomente hatte er sich

...