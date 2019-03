Fäth wieder im Kader

Mannheim.Auf der halblinken Position hatten die Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen Wochen so ihre Probleme: Mads Mensah Larsen und Filip Taleski überzeugten selten – doch rechtzeitig zum heutigen Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League (19 Uhr/SAP Arena) gegen HBC Nantes kehrt eine Alternative in den Kader des Handball-Bundesligisten zurück: Steffen Fäth hat seine Hüftverletzung auskuriert und steht wieder im Aufgebot, hat aber auch nur einmal trainiert. Inwieweit er also der Mannschaft wirklich helfen kann, ist offen. Weiterhin fehlen wird Jesper Nielsen (Adduktoren), der Kreisläufer könnte aber in der nächsten Woche beim Rückspiel in Nantes eine Option sein. Und auch Jerry Tollbring muss passen, nachdem der Linksaußen im Training umgeknickt ist.

Nach zwei Siegen in der Bundesliga über die HSG Wetzlar und beim TBV Lemgo gehen die Löwen selbstbewusst in das Duell mit dem Vorjahresfinalisten. Rückraum-Mann Alexander Petersson setzt auf den Faktor Lockerheit: „Wir müssen mit Freude in diese Partie gehen und dieses Spiel genießen.“ Damit die Badener auch nach dem Abpfiff noch ihren Spaß haben, müssen sie vor allem die HBC-Achse mit Spielmacher Nicolas Claire und Kreisläufer Nicolas Tournat in den Griff bekommen. „Wichtig ist, dass wir das Hinspiel nicht verlieren“, sagt Trainer Nikolaj Jacobsen. mast

