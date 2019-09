Fahnden nach Feinheiten

Mannheim.Wenn Michel Abt (Bild) möchte, kann er an jedem Ort arbeiten. Denn alles, was der 29-Jährige braucht, lässt sich in einer Umhängetasche verstauen. Ein Stift, ein Block, sein Notebook – und schon könnte es losgehen. Hilfreich wäre zweifelsohne noch eine stabile Internetverbindung, die er auf jeden Fall zuhause hat. Deswegen hockt er sich auch schon mal nach 23 Uhr hin, wenn Frau und Kind

...