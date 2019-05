Flensburg – Löwen schon am 2. Spieltag

Mannheim.Die Handball-Bundesliga hat die Begegnungen für die ersten drei Spieltage der neuen Saison veröffentlicht. Die Rhein-Neckar Löwen starten mit einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger (oder bei Klassenerhalt die Eulen Ludwigshafen) am 22. oder 25. August (Donnerstag oder Sonntag) in die Runde, ehe gleich ein Topspiel für den zweifachen deutschen Meister ansteht.

Voraussichtlich am 1. September (Sonntag) tritt die Mannschaft des neuen Trainers Kristján Andrésson beim amtierenden und wohl auch künftigen deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt an. Am 3. oder 4. September (Dienstag oder Mittwoch) treffen die Löwen in der Mannheimer SAP Arena auf den Bergischen HC. Der letzte Spieltag vor der Europameisterschaft im Januar in Norwegen, Schweden und Österreich wird erst am 29. Dezember ausgetragen, die Saison endet diesmal bereits am 14. Mai. mast

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.05.2019