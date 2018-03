Frist-Verlängerung für Löwen

Pokal-Halbfinale

Der deutsche Handballmeister Rhein-Neckar Löwen trifft im Pokal-Halbfinale auf den früheren Cup-Sieger SC Magdeburg. Im zweiten Spiel der Vorschlussrunde beim Final Four in Hamburg kommt es zum Duell zwischen dem TSV Hannover-Burgdorf und der HSG Wetzlar. Diskus-Olympiasieger Robert Harting loste die Begegnungen am Mittwochabend in Berlin aus. Das Endrundenturnier findet am 5. und 6. Mai in der Hansestadt statt. Magdeburg, Pokalsieger von 2016, hatte sich am Mittwoch mit einem 30:29 (17:16) bei Bundesliga-Konkurrent Füchse Berlin das letzte noch verbliebene Ticket für das Final Four gesichert.